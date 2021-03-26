أردنية تستغيث بالملك لإنقاذ طفلها من تعذيب والده (فيديو وصور)

وجهت سيدة أردنية نداء استغاثة، مساء الخميس، إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لإنقاذ ابنها الذي تعرض للضرب والتعذيب من قبل والده، مناشدة الملك بأن ينظر إلى وضع ابنها وقضيته بعين العطف والرحمة.

ودعت السيدة التي تعرف بفاطمة أم الطفل ياسين في حسابها الشخصي على ”فيسبوك“ مدير الأمن العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الأب؛ ليكون عبرة لغيره من المجرمين، كما قالت في مناشدتها.

ونشرت الأم صورا ومقطع فيديو تظهر تعرض ابنها الصغير ياسين للتعذيب والاعتداء، الأمر الذي أثار استياء واسعا وهجوما حادا على الأب.

من جهتها قالت إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام، في تعليق على أحد الحسابات التي نشرت مقطع فيديو للطفل الضحية في ”فيسبوك“: إنها تولت التحقيقات في حينه وتم ضبط الأب وإيداعه للمرجع القضائي المختص، مؤكدة أنه تم التعامل مع الجرم وفقا للمنهجية الوطنية، وسيتم متابعة الإجراءات الإدارية والاجتماعية.