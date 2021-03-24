عجوز صينية تتحول إلى رمز لمحاربة العنصرية ضد الآسيويين في أمريكا (فيديو وصور)

تحولت عجوز صينية تبلغ من العمر 76 عامًا، إلى رمز لمحاربة العنصرية التي يعاني منها ذوو البشرة الصفراء في الولايات المتحدة منذ انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

وتصدر وجه ”غزياو زهين غزي“ وسائل الإعلام الأمريكية منذ أن أقدم شخص لا تعرفه بتوجيه لكمة قوية إلى عينها، يوم 17 آذار/مارس الجاري، عندما كانت واقفة بالقرب من إشارة ضوئية، إلا أن رد فعلها كان سريعًا فضربته بقطعة خشبية.

وتمكنت ”غزياو“ من إصابة المعتدي البالغ من العمر 39 عامًا وتم نقله إلى المستشفى، وتبين أنه اعتدى قبل ذلك على رجل في الـ83.

وقامت عائلة السيدة المتقاعدة بجمع التبرعات عبر الإنترنت لعلاجها، حيث حصلت على ما يقارب المليون دولار، لكن العجوز قررت التبرع بكامل المبلغ لمكافحة العنصرية ضد الآسيويين في الولايات المتحدة.

وقال أحد أقاربها إن“الأمر ليس جديدًا، فقد بدأ مع أول مهاجر آسيوي وصل إلى أمريكا، لكن الجرائم ضد الآسيويين تسارعت بشكل مخيف خلال الجائحة“.

ولم تكن الشرطة لتصنف الاعتداء على هذه السيدة في خانة الجرائم العنصرية، لولا الأصوات التي تعالت في الولايات المتحدة مؤخرًا، للتنديد بما يتعرض له الآسيويون“، بحسب موقع ”باري ماتش“ الفرنسي.

وأعلنت المنظمة الخيرية“جزر المحيط الهادئ الأمريكية الآسيوية“، أنها تلقت بين، آذار/مارس 2020 وشباط/فبراير 2021، ما لا يقل عن 3795 تقريرًا حول وقائع كراهية ضد الآسيويين؛ منها 68 اعتداءً لفظيًا، و11% اعتداءً جسديًا، وكانت النساء أكثر عرضة للاعتداء بنسبة 2.3.

كما قتل 8 أشخاص، الأسبوع الماضي، بينهم 6 نساء آسيويات، في 3 هجمات مسلحة على صالونات للتدليك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في تصريحات سابقة:“أعلم أن الأمريكيين من أصل آسيوي خائفون جدًا، وأعتقد أن الأمر مقلق جدًا جدًا“.

وطالما كان الرئيس السابق دونالد ترامب، يصف فيروس كورونا بالفيروس ”الصيني“.