ضبط عراقي أخفى 90 "ظرفا" من أعمال الشعوذة في عجلة سيارته

ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة الحلة في العراق اليوم الأربعاء القبض على شخص تبين أنه مشعوذ بعد تفتيش دقيق لمركبته.

وأوضحت وزارة الداخلية بشأن تفاصيل عملية الضبط عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ أن ”المتهم كان يستقل مركبة صالون وعند تفتيش المركبة بشكل دقيق، تبين وجود 90 ظرفا على الأقل يحتوي على أعمال شعوذة، وقد عمد المتهم إلى إخفائها داخل عجلة في مركبته“.

وأكدت أنه تم التحفظ على المضبوطات، ونقل المتهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقالت ”الداخلية“ في بيانها إن ”مفارز سيطرة الشهداء المشتركة شمال مدينة الحلة، تمكنت من إلقاء القبض على شخص يستقل مركبة صالون ضبط بحوزته خلال التفتيش الدقيق نحو 90 ظرفا يحتوي أعمال شعوذة عثر عليها داخل العجلة، وقد تحفظت المفارز على المضبوطات ونقلت المخالف إلى مركز الشرطة المعني لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية“.