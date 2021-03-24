السعودية.. ضبط 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر في ميناء جدة (صور)

ضبطت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، كمية كبيرة من أقراص إمفيتامين المخدرة، كان من المخطط إدخالها إلى المملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي: إنه ”تم رصد نشاطات لشبكات إجرامية، تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، ما أسفر عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة، وبعد المتابعة تم ضبطها، بالتنسيق مع جمارك ميناء جدة الإسلامي“.

وأضاف المتحدث: أنه ”تبيّن أن الأقراص كانت مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجمالي عددها (10,984,000) قرص إمفيتامين“.

وأكد، أنه تم القبض على عناصر الشبكة، وهم 3 مقيمين من الجنسية التركية، ونازح (فئة غير محددي الجنسية) وسعودي، مبينًا أنه تم توقيف المقبوض عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.