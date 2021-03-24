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السعودية.. ضبط 11 مليون قرص إمفيتام...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 11:38 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 12:00 GMT

السعودية.. ضبط 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر في ميناء جدة (صور)

ضبطت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، كمية كبيرة من أقراص إمفيتامين المخدرة، كان من المخطط إدخالها إلى المملكة عن طريق ميناء جدة

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المصدر: فريق التحرير

ضبطت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، كمية كبيرة من أقراص إمفيتامين المخدرة، كان من المخطط إدخالها إلى المملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي: إنه ”تم رصد نشاطات لشبكات إجرامية، تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، ما أسفر عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة، وبعد المتابعة تم ضبطها، بالتنسيق مع جمارك ميناء جدة الإسلامي“.

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وأضاف المتحدث: أنه ”تبيّن أن الأقراص كانت مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجمالي عددها (10,984,000) قرص إمفيتامين“.

وأكد، أنه تم القبض على عناصر الشبكة، وهم 3 مقيمين من الجنسية التركية، ونازح (فئة غير محددي الجنسية) وسعودي، مبينًا أنه تم توقيف المقبوض عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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