قتل 4 أشخاص ودفن جثامينهم.. حكم بإعدام "سفاح الجيزة" شنقا

قضت محكمة مصرية الأربعاء، بالإعدام شنقا لقذافي فراج المعروف بـ“سفاح الجيزة“، بتهمة قتل 4 أشخاص.

وأحال النائب العام المصري، المتهم إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا قتل عمد -هم: زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وكان أخفى جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت النيابة العامة، إنها أقامت الدليل على المتهم في القضايا الأربع من شهادة 17 شاهدا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

وأضافت أنه ”ما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع“.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة في قتل اثنين من المجني عليهم، وشغلت قضيته الرأي العام في مصر، وجاء حكم الإعدام بعد إحالته لمفتي الجمهورية الجلسة الماضية، لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه.

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