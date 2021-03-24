القبض على مصرية تنكرت في زي طبيبة لخطف رضيع من داخل مستشفى

تمكنت الشرطة المصرية من إعادة رضيع اختطِف من أحد المستشفيات، وسلمته إلى أهله في منطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة بعد القبض على خاطفته.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا من ربة منزل تدعى ”منى ك“، يفيد بتعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى أبو الريش للأطفال، يوم الإثنين الماضي، على يد سيدة ترتدي زي طبيبة وادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.

وأوضحت والدة الطفل المختطف، في بلاغها، أن المتهمة طلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة به والمطلوبة للمستشفى، وفور عودة الأم، وجدت السيدة قد اختَطفت رضيعها ولاذت بالفرار.

من جهته، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن فريق البحث الجنائي تمكن من تحديد خط سير المتهمة التي ذكرتْ أوصافَها أُمّ الطفل، إذ استقلت فور خروجها من المستشفى، عددا من سيارات الأجرة؛ لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب، واستقلت مترو الأنفاق.

وأكد المصدر أنه فور تحرير بلاغ بالواقعة، تم تشكيل فريق بحث جنائي وفحص جميع كاميرات المراقبة في المستشفى وخارجه، وبتكثيف الجهود توصلوا إلى تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع.

ونجحت الشرطة في القبض على المتهمة، وحرَّرت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.