محكمة كويتية تمتنع عن عقاب مسؤولة بنك استولت على أموال قُصّر

أصدرت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، حكما بالامتناع عن عقاب مديرة فرع بنك استولت مع متهمين آخرين على 51 ألف دينار (168,300 دولار)، وإلغاء حكم حبسها 3 سنوات و4 أشهر، وذلك بعد سدادها المبلغ المستولى عليه.

ووفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي، فإن المديرة المتهمة مع آخرين قامت بتزوير إيصالات تحويل من ”حساب قصر“، بمبلغ إجمالي 51 ألف دينار، فيما سددت المبلغ المستولى عليه إلى البنك، الأمر الذي صدر فيه حكم بالامتناع عن العقاب.

الامتناع عن عقاب مديرة فرع بنك استولت مع متهمين 51 ألف دينار من خلال تزوير ايصالات تحويل من حساب قُصر والغاء حكم الحبس 3 سنوات و4 أشهر بعد سدادها المبلغ المستولى عليه إلى البنك pic.twitter.com/9dMpSJlfjg — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) March 23, 2021

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات القضية وهوية المتهمة.