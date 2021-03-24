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محكمة كويتية تمتنع عن عقاب مسؤولة ب...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 9:29 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 10:25 GMT

محكمة كويتية تمتنع عن عقاب مسؤولة بنك استولت على أموال قُصّر

أصدرت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، حكما بالامتناع عن عقاب مديرة فرع بنك استولت مع متهمين آخرين على 51 ألف دينار (168,300 دولار)، وإلغاء حكم حبسها 3 سنوات و4

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المصدر: فريق التحرير

أصدرت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، حكما بالامتناع عن عقاب مديرة فرع بنك استولت مع متهمين آخرين على 51 ألف دينار (168,300 دولار)، وإلغاء حكم حبسها 3 سنوات و4 أشهر، وذلك بعد سدادها المبلغ المستولى عليه.

ووفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي، فإن المديرة المتهمة مع آخرين قامت بتزوير إيصالات تحويل من ”حساب قصر“، بمبلغ إجمالي 51 ألف دينار، فيما سددت المبلغ المستولى عليه إلى البنك، الأمر الذي صدر فيه حكم بالامتناع عن العقاب.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات القضية وهوية المتهمة.

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