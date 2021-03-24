الكويت.. حكم قضائي بإيداع "فاشينيستا" مصحة لعلاج الإدمان

كشف حساب إخباري محلي في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن صدور حكم قضائي نهائي بحق فاشينيستا وصديقها بتهمة التعاطي.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ أن ”حكما قضائيا نهائيا صدر بإيداع فاشينيستا متعاطية مصحة لعلاج الإدمان، فيما صدر حكم بالامتناع عن عقاب صديقها“.

حكم قضائي نهائي.. إيداع فاشنستا متعاطية مصحة لعلاج الإدمان والإمتناع عن عقاب صديقها بعد ضبطهما بحالة تعاطي pic.twitter.com/emeqMRHsV4 — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) March 23, 2021

وأضاف الحساب أنه سبق وتم القبض على الفاشينيستا وصديقها وهما بحالة تعاط.

ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة ومكانها وزمانها أو هوية المتهمة.