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الكويت.. حكم قضائي بإيداع "فاشينيست...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 7:49 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 8:55 GMT

الكويت.. حكم قضائي بإيداع "فاشينيستا" مصحة لعلاج الإدمان

كشف حساب إخباري محلي في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن صدور حكم قضائي نهائي بحق فاشينيستا وصديقها بتهمة التعاطي. وذكر حساب "أمن ومحاكم" أن "حكما قضائيا نهائيا

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المصدر: فريق التحرير

كشف حساب إخباري محلي في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن صدور حكم قضائي نهائي بحق فاشينيستا وصديقها بتهمة التعاطي.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ أن ”حكما قضائيا نهائيا صدر بإيداع فاشينيستا متعاطية مصحة لعلاج الإدمان، فيما صدر حكم بالامتناع عن عقاب صديقها“.

وأضاف الحساب أنه سبق وتم القبض على الفاشينيستا وصديقها وهما بحالة تعاط.

ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة ومكانها وزمانها أو هوية المتهمة.

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