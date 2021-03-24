دبي.. "مخالفة كمامة" تقود شابين إلى المحاكمة

تورط شاب عربي الجنسية في دبي بقضية سب شرطيين والاعتداء عليهما مع صديقه، بعد محاولات غريبة منه للإفلات من مخالفة ”ارتداء كمامة“.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن دورية شرطة مدنية استوقفت 4 أشخاص كانوا يقفون أمام سوبرماركت في حي سكني، منهم المتهم وصديقه اللذان لم يكونا يرتديان الكمامة، وأخبر المتهم الأول أحد أفراد الدورية المدنية أنه مستعد لدفع قيمة المخالفة مباشرة له، غير أن الشرطي رفض وأخبره أنه ليس مخولا باستلام مبالغ المخالفات، ثم طلب هوية المتهم، لكن الأخير ادعى أن هويته محجوزة لدى مركز الشرطة على خلفية مخالفة أخرى تتعلق كذلك بارتداء الكمامة، فطلب منه الشرطي التوجه معه للمركز للتحقق من صحة ادعائه، فرفض وهرب من المكان.

ولاحق الشرطي المتهم وتمكن من الإمساك به، بعد ارتطام المتهم بعمود إشارة ضوئية وإصابته في أنفه، لكنه لم يستسلم، وسب الشرطي وزميله الذي ساعده في القبض عليه، فراح المتهم يقذفهما بعبارات نابية خادشة للحياء، وأبدى المتهم مقاومة شديدة في محاولة التخلص من الشرطيين، لكنه فشل في ذلك.

ولما وجد الشاب نفسه متورطاً في أكثر من جريمة، قرر الادعاء أنه يعاني من أمراض في القلب والشرايين، فتم استدعاء سيارة إسعاف له لعلاج إصابته في أنفه والتثبت من ادعائه، لكن بعد تشخيصه تبين أنه سليم ولا يعاني من أية أمراض.

وعندما حاول أفراد الشرطة إدخاله الدورية بعد انتهاء تشخيصه امتنع عن الدخول إليها، ثم هدد الشرطيين اللذين ألقيا القبض عليه، بفصلهما من عملهما، بدعوى أنه محامٍ وعلى معرفة بأحد الضباط في شرطة دبي.

وتم القبض على صديق المتهم، وذلك بعد قيامه بتصوير الواقعة بهاتفه الجوال، وحين طلب منه الشرطيان تسليم الهاتف سبهما وحاول الاعتداء عليهما.

وأحيل المتهمان إلى محكمة الجنايات في دبي، التي باشرت محاكمتهما، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.