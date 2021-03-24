السعودية تلاحق شابا أثار خلافا قبليّا خلال مباراة كرة قدم.. شاهد ماذا فعل؟

بدأت الجهات المختصة في السعودية، بملاحقة شاب أثار خلافاً قبليّاً خلال مباراة كرة قدم، من خلال نشر مقطع فيديو يعلق فيه على المباراة وقد نسب كل من طرفيها إلى قبائل مختلفة تتنافس فيما بينها.

وأثار الشاب قبل يومين ردود فعل غاضبة بعد انتشار مقطع الفيديو الذي تظهر فيه عبر شاشة تلفزيون، مباراة كرة القدم ضمن الدوري المحلي بين فريقي ضمك وأبها الذين ينتميان للمنطقة نفسها، بينما يعلق الشاب بالقول إن نادي شهران وقحطان يتقدم على عسير.

وأضاف الشاب في تعليقه، ”شهران تتقدم على عسارية“، في إشارة لأسماء قبائل عريقة وكبيرة تنتشر في منطقة عسير، وينتمي بعض لاعبي ناديي ضمك وأبها لهما.

🚨| أمير عسير يوجه بتطبيق الاجراءات النظامية بحق شاب علّق على مباراة بين ناديين من أندية المنطقة وتسبب بإثارة العصبية القبلية. pic.twitter.com/34mHKznJro — Saudi Sky Sport (@SaudiSkySport) March 23, 2021

وبعد انتقادات لصاحب الفيديو، قالت إمارة منطقة عسير في بيان رسمي لها، إن أمير المنطقة وجه الشرطة باتخاذ الإجراءات النظامية في حق الشاب، كون تعليقه ”فيه إثارة للعصبية القبلية“، وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وقال البيان إن ”ذلك الفعل المشين لا يتلاءم مع الهوية الرياضية في وطننا، التي بنيت على أساس متين من الأخلاق، بهدف دعم الجانب التربوي المؤثر في الأجيال لدفع عجلة البناء المجتمعي، في إطار متماسك من الترابط والتآخي بين أفراد المجتمع“.

#بيان || وفق نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/2)وتاريخ 22/1/1435هـ، سمو أمير منطقة عسير، يوجه شرطة المنطقة باتخاذالإجراءات النظامية في حق شاب علّق على مباراة بين ناديين رياضيين من المنطقة بما فيه إثارة للعصبية القبلية وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة. pic.twitter.com/PlES1j7td4 — إمارة منطقة عسير (@emartasir) March 23, 2021

وتحارب السعودية التعصب الرياضي الذي ينتشر في لعبة كرة القدم واسعة الشعبية في البلاد، وكثيراً ما تمت ملاحقة لاعبين ومشجعين وإعلاميين بسبب تهم تتعلق بالتعصب الرياضي.

كما تحظر القوانين المحلية التعصب القبلي وإثارة النعرات القبليّة، بجانب المحافظة على مكانة للقبائل وشيوخها ووجهائها وعاداتها وتقاليدها.