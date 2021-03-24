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السعودية تلاحق شابا أثار خلافا قبلي...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 0:16 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 1:20 GMT

السعودية تلاحق شابا أثار خلافا قبليّا خلال مباراة كرة قدم.. شاهد ماذا فعل؟

بدأت الجهات المختصة في السعودية، بملاحقة شاب أثار خلافاً قبليّاً خلال مباراة كرة قدم، من خلال نشر مقطع فيديو يعلق فيه على المباراة وقد نسب كل من طرفيها إلى

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المصدر: الرياض- إرم نيوز

بدأت الجهات المختصة في السعودية، بملاحقة شاب أثار خلافاً قبليّاً خلال مباراة كرة قدم، من خلال نشر مقطع فيديو يعلق فيه على المباراة وقد نسب كل من طرفيها إلى قبائل مختلفة تتنافس فيما بينها.

وأثار الشاب قبل يومين ردود فعل غاضبة بعد انتشار مقطع الفيديو الذي تظهر فيه عبر شاشة تلفزيون، مباراة كرة القدم ضمن الدوري المحلي بين فريقي ضمك وأبها الذين ينتميان للمنطقة نفسها، بينما يعلق الشاب بالقول إن نادي شهران وقحطان يتقدم على عسير.

وأضاف الشاب في تعليقه، ”شهران تتقدم على عسارية“، في إشارة لأسماء قبائل عريقة وكبيرة تنتشر في منطقة عسير، وينتمي بعض لاعبي ناديي ضمك وأبها لهما.

وبعد انتقادات لصاحب الفيديو، قالت إمارة منطقة عسير في بيان رسمي لها، إن أمير المنطقة وجه الشرطة باتخاذ الإجراءات النظامية في حق الشاب، كون تعليقه ”فيه إثارة للعصبية القبلية“، وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وقال البيان إن ”ذلك الفعل المشين لا يتلاءم مع الهوية الرياضية في وطننا، التي بنيت على أساس متين من الأخلاق، بهدف دعم الجانب التربوي المؤثر في الأجيال لدفع عجلة البناء المجتمعي، في إطار متماسك من الترابط والتآخي بين أفراد المجتمع“.

 

وتحارب السعودية التعصب الرياضي الذي ينتشر في لعبة كرة القدم واسعة الشعبية في البلاد، وكثيراً ما تمت ملاحقة لاعبين ومشجعين وإعلاميين بسبب تهم تتعلق بالتعصب الرياضي.

كما تحظر القوانين المحلية التعصب القبلي وإثارة النعرات القبليّة، بجانب المحافظة على مكانة للقبائل وشيوخها ووجهائها وعاداتها وتقاليدها.

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