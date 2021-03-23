مصر.. الحكم بحبس وتغريم "متحرش المترو"

قضت محكمة مصرية الثلاثاء، بحبس متحرش المترو 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة إتيان فعل فاضح أمام فتاة في مترو الأنفاق.

وجاء الحكم بعدما استمعت النيابة العامة إلى فتاة وثقت الواقعة قبل أيام حال استقلالها مترو الأنفاق، وشوهد إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى النيابة العامة.

وكان متحرش مترو الأنفاق قد اعترف بارتكاب جريمته أمام النيابة العامة، مؤكدا صحة الفيديو وأبدى ندمه الشديد على ما فعله.

وقال المتهم باكيًا :“أنا اتعلمت الأدب، وندمان على اللي حصل“، مبررا بأنه مريض نفسيا، وأنه كان في حالة عدم اتزان دفعته لارتكاب هذا التصرف خلال وجوده في عربة السيدات بمحطة المترو.

وشهدت مصر عدة وقائع تحرش خلال الفترة الماضية بدأت بمتحرش طفلة المعادي التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، مرورا بمتحرش المترو، وبعدها متحرش قطار الصعيد.