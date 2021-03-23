إحالة ملف الصحفي المغربي عمر الراضي إلى الجنايات

قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء 23 آذار/مارس ، إحالة ملف الصحفي ”عمر الراضي“ المتهم بالاغتصاب والتجسس، إلى محكمة الجنايات التي حددت أول جلسة يوم 6 أبريل المقبل.

كما أحيل زميله وصديقه ”عماد ستيتو“ إلى المحكمة نفسها، بتهمة ”المشاركة في هتك العرض والاغتصاب“.

وتم اعتقال عمر الراضي الصحفي بموقع ”لوديسك“ المغربي الناطق بالفرنسية، في شهر يوليوز الماضي على ذمة التحقيق، بعد تقديم صحفية شكوى ضده تتهمه فيها بالاغتصاب.

وكانت الشرطة تحقق معه في تلك الفترة بخصوص تهم تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب“.

وفي شهر نوفمبر اعتقل صديقه ”عماد استيتو“ بدوره بتهمة ”المشاركة في الاغتصاب“، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح زميله.

وسبق أن أصدر القضاء المغربي حكما بالسجن 4 أشهر موقوفة التنفيذ ضد عمر الراضي في مارس 2020 لإدانته بتهمة ”المس بالقضاء“ على خلفية تدوينة له على تويتر، انتقد فيها أحكاما صدرت بحق نشطاء حراك الريف.