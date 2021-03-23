الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ مجزرة كولورادو

قالت السلطات، اليوم الثلاثاء، إن شابا في الحادية والعشرين من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة بولاية كولورادو، لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه اسمه ”أحمد العليوي العيسى“ من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر أمس الاثنين، في متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال غرب دنفر.

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحفي، صباح اليوم الثلاثاء، بين 20 و65 عاما.

وصرحت رئيسة الشرطة في بولدر، ماري هيرولد، أن المتهم ”اعتقل بعد إصابة في ساقه نقل على إثرها للمستشفى“، موضحة أن ”حالته مستقرة، وسيتم نقله إلى السجن“.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث، بثته محطة التلفزيون المحلية ”KDVR-TV“، رجلًا ملتحيًا شبه عارٍ ومكبلًا، ويجري نقله إلى سيارة إسعاف، إذ بدت ساقه ملطخة بالدماء.

وهذا هو ثاني حادث دموي في الولايات المتحدة خلال أسبوع. وقتل مسلح ثمانية أشخاص في ثلاثة أندية صحية في 16 مارس آذار بمنطقة أتلانتا قبل إلقاء القبض عليه.

وقال المحققون إنهم واثقون من أن هذا عمل فردي من العيسى، لكنهم لم يتطرقوا لأي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لهذه المذبحة.

وقال مايكل شنايدر، المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.آي) في دنفر، خلال إفادة صحفية: ”من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات في الوقت الراهن“.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن يغادر العيسى المستشفى في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، ونقله للسجن تمهيدا لخضوعه لمحاكمة مبدئية.

وجذب إطلاق النار، الذي وقع أمس الاثنين نحو الساعة 2:40 ظهرا، المئات من أفراد الشرطة لموقع الحادث، ودفع المتسوقين الفزعين والموظفين للهرب من أجل سلامتهم، في ظل دوي صوت الرصاص.