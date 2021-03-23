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شاب يمني يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صو...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 17:05 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 17:45 GMT

شاب يمني يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان

أقدم شاب يمني في محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، على قتل جاره المؤذن؛ بسبب انزعاجه من صوت الأذان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجاني شاب في عقده الثالث من العمر، وقد

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المصدر: عدن - إرم نيوز
أقدم شاب يمني في محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، على قتل جاره المؤذن؛ بسبب انزعاجه من صوت الأذان.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجاني شاب في عقده الثالث من العمر، وقد طعن جاره المؤذن بمسجد الرحمن في حي ”الضربة“ وسط مدينة تعز بخنجر يمني معروف محليًا باسم ”الجنبية“، عقب صلاة الفجر، وألقى حجارة على رأس المؤذن البالغ من العمر 80 عامًا، ما تسبب في وفاته على الفور.
وقال نائب مدير قسم شرطة ”الجديري“ بتعز، النقيب مختار اليوسفي: إن الجاني تحصن في منزله عقب ارتكابه الجريمة، ولم يتجاوب مع نداءات الشرطة بتسليم نفسه في البداية.
وأشار اليوسفي، في تصريح صحفي، إلى أن القوات الأمنية اقتحمت منزل الجاني بعد معرفتها بتواجده بمفرده، إلا أنه حاول مواجهة الأمن بـ“ساطور“، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على قدمه وإصابته، قبل أن يتم اعتقاله ونقله إلى أحد مشافي المدينة.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان قولهم إن الجاني انزعج من صوت الأذان، وقام بقتل جاره المؤذن.

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