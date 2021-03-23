مصر.. كشف ملابسات العثور على تاجر سوري مشنوقًا

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر غموض العثور على جثة تاجر سوري مشنوقا بحبل في إحدى حجرات عمارة تحت الإنشاء، في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وأظهرت التحقيقات أن الضحية انتحر وتخلص من حياته؛ لمروره بأزمة مالية وخلافات تجارية مع عملائه.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة تاجر مشنوقا في ظروف غامضة داخل عمارة تحت الإنشاء.

وكشفت التحقيقات أن الجثة تعود لشخص يدعى ”خ.م ”، يبلغ من العمر 45 سنة، تاجر سوري الجنسية.

وأوضحت تحريات المباحث مرور المجني عليه بأزمة مالية قام على إثرها بالانتحار.

وتم تحرير محضر باختفائه منذ أسبوعين، ويوم الواقعة عثر على سيارته أمام العقار وفيها جميع متعلقاته.