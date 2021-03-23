مصر.. إحالة "متحرش المترو" إلى المحاكمة العاجلة

أحالت النيابة المصرية، اليوم الثلاثاء، ”متحرش المترو“ للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة وإظهار أجزاء من ”عورته“ داخل عربة مترو الأنفاق.

وكانت النيابة استمعت لأقوال المجني عليها، التي كشفت أنها أثناء ركوبها قطار مترو الأنفاق العتبة للذهاب إلى محطة مترو عدلي منصور، وفي محطة قباء نزلت جميع الفتيات اللاتي كن يركبن القطار، ولم يتبقَ غيرها، ثم ركب شابان وجلسا في آخر العربة وصعد الشاب المتهم وجلس أمامها.

وأضافت الفتاة أن شكل الشاب كان مريبًا، فمنذ صعوده إلى العربة وهو يمسك بـ“الجاكيت“ الذي يرتديه ثم جلس ولم تنتبه إليه، وأثناء استعدادها للنزول في المحطة التالية شاهدت الشاب يتحسس أجزاء حساسة من جسده ويخدش حياءها، فاتصلت بخطيبها الذي قال لها ألا تنظر إليه وتقوم بتصويره، وبالفعل حاولت تصويره دون أن ينتبه وكانت في حالة رعب شديدة من أن يؤذيها.

وكشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، بشأن قيام أحد الأشخاص ببعض الممارسات غير الأخلاقية المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، في محاولة للتحرش بإحدى الفتيات، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.