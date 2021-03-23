مطالبات نيابية بالتحقيق باعتداء مسؤول كويتي على رجل أمن (فيديو)

تداولت حسابات إخبارية في الكويت مقطع فيديو، أظهر لحظة اعتداء شخص على رجل أمن عند مدخل إحدى الشركات وسحب هاتفه من يده دون أن يحرك الأخير ساكنا.

فيديو| شخص يعتدي على حارس أمن ويصادر هاتفه pic.twitter.com/vZ1xxNsozz — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) March 23, 2021

وقال معلقون إن ”الشخص المعتدي هو مسؤول في مؤسسة الموانئ، إذ قام بضرب رجل الأمن داخل إحدى الشركات الكويتية ومصادرة هاتفه الذي كان منشغلا به“، دون كشف تفاصيل أخرى حول السبب الذي دفعه لذلك.

وأثارت الحادثة استياء شديدا من نواب ونشطاء طالبوا الجهات المعنية بالتحقيق في الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعتدي على رجل الأمن.

وأفاد بعض النشطاء ،الذين علقوا على المقطع، بأن المسؤول هو ”مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبد الله الصباح“، إلا أنه لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة هذه الادعاءات؛ في ظل غياب التعليق الرسمي على الحادثة.

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يوسف العبدالله الصباح

( إذا دعتك قدرتك لظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك) من أنت لكي تطغى وتتجبر

وتضرب وتهين إنسان بهذا الشكل المروع أسأل الله سبحانه إن كان هذا العامل مظلوماً

أن يسلط الله عليك يايوسف من يضربك

بنفس الطريقة التي ضربت

بها هذا المسكين pic.twitter.com/a55G9kIXGu — قناة بريطانيا الحره مؤقت Temporary (@i_k7ilaan) March 23, 2021

هذا المسؤول البلطجي هو: يوسف العبدالله الصباح .. وعلى فكرة ترا له سوابق من قبل .. أيام ما كان فى الحرس الوطني وبعد ذلك تم تسريحه من الخدمة. — المــحــــامـــــي يَــكــيَــكــي (@LawyerYakYaki) March 23, 2021

الشيخ يوسف العبدالله الصباح يتهجم على احد الموظفين بمقر عمله ويكسر تلفونه.pic.twitter.com/fL8Outhf6u — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) March 23, 2021

واستنكر النائب عبد الكريم الكندري اعتداء المسؤول على رجل الأمن، إذ طالب وزير التجارة بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها ومحاسبة المعتدي، وفقا للقانون.

النائب د. عبدالكريم الكندري: على وزير التجارة التحقيق في التصوير المنتشر بوسائل التواصل والذي يوثق حادثة اعتداء أحد المسؤولين في الموانئ على رجل أمن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه إن صحت الواقعة. pic.twitter.com/yLSMlPPZB0 — عاجل الكويت (@breakingkwt) March 23, 2021

وكذلك طالب النائب محمد المطير بإحالة المعتدي إلى النيابة والتحقيق، واصفا إياه بـ“المسؤول البلطجي“.

بأي عرف وبأي منطق وبأي قانون يتم التعدي على هذا الموظف..من قبل هذا المسؤول البلطجي..

على الوزير المختص ان يقوم بواجباته وتحويل هذا البلطجي للتحقيق وللنيابة.. pic.twitter.com/KZ2mijiOm6 — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) March 23, 2021

وتأتي حادثة الاعتداء -التي لم يتم التأكد من هوية صاحبها حتى الآن- عقب يوم من تقديم الشيخ يوسف العبدالله بلاغا إلى النائب العام يفيد بالعثور على مخزن لإحدى الشركات في ميناء الشويخ مكتظ بملايين الدنانير قيل إنها معدة للتهريب، عقب إثارة النائب عبد الله الطريجي للقضية إعلاميا.