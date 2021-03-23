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مطالبات نيابية بالتحقيق باعتداء مسؤ...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 11:58 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 13:00 GMT

مطالبات نيابية بالتحقيق باعتداء مسؤول كويتي على رجل أمن (فيديو)

تداولت حسابات إخبارية في الكويت مقطع فيديو، أظهر لحظة اعتداء شخص على رجل أمن عند مدخل إحدى الشركات وسحب هاتفه من يده دون أن يحرك الأخير ساكنا. فيديو| شخص يعتدي

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

تداولت حسابات إخبارية في الكويت مقطع فيديو، أظهر لحظة اعتداء شخص على رجل أمن عند مدخل إحدى الشركات وسحب هاتفه من يده دون أن يحرك الأخير ساكنا.

وقال معلقون إن ”الشخص المعتدي هو مسؤول في مؤسسة الموانئ، إذ قام بضرب رجل الأمن داخل إحدى الشركات الكويتية ومصادرة هاتفه الذي كان منشغلا به“، دون كشف تفاصيل أخرى حول السبب الذي دفعه لذلك.

وأثارت الحادثة استياء شديدا من نواب ونشطاء طالبوا الجهات المعنية بالتحقيق في الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعتدي على رجل الأمن.

وأفاد بعض النشطاء ،الذين علقوا على المقطع، بأن المسؤول هو ”مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبد الله الصباح“، إلا أنه لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة هذه الادعاءات؛ في ظل غياب التعليق الرسمي على الحادثة.

واستنكر النائب عبد الكريم الكندري اعتداء المسؤول على رجل الأمن، إذ طالب وزير التجارة بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها ومحاسبة المعتدي، وفقا للقانون.

وكذلك طالب النائب محمد المطير بإحالة المعتدي إلى النيابة والتحقيق، واصفا إياه بـ“المسؤول البلطجي“.

وتأتي حادثة الاعتداء -التي لم يتم التأكد من هوية صاحبها حتى الآن- عقب يوم من تقديم الشيخ يوسف العبدالله بلاغا إلى النائب العام يفيد بالعثور على مخزن لإحدى الشركات في ميناء الشويخ مكتظ بملايين الدنانير قيل إنها معدة للتهريب، عقب إثارة النائب عبد الله الطريجي للقضية إعلاميا.

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