سائحة روسية تتعرض للضرب من قبل مواطن تركي لمدة يومين في فندق بإسطنبول

تعرفت امرأة روسية تدعى ”إلفيرا أوتيفا“ على رجل تركي ثري يدعى ”ألبن موتلو“ عبر موقع للتواصل الاجتماعي.

واجتمع ألبن البالغ من العمر 40 عاما مع إلفيرا في فندق بمنطقة أتاشهير، بعد أن دعاها إلى زيارة إسطنبول للتعارف والسياحة، بحسب وسائل إعلام روسية.

وتمكنت إلفيرا البالغة من العمر 47 عاما، من الإبلاغ عن تعرضها للضرب من قبل التركي ألبن بعد يومين من التعنيف الجسدي، وذلك عندما ذهب إلى محل البقالة لشراء بعض الأغراض.

وأبلغ موظفو الفندق الشرطة التركية، وتم نقل السائحة الروسية إلى المستشفى، إذ تعرضت لكدمات شديدة.

وقال الجاني ألبن للشرطة، إنه قام بضربها لأنها هددته بإخبار زوجته عن خيانته لها.