منوعات

سائحة روسية تتعرض للضرب من قبل مواط...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 8:38 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 10:10 GMT

سائحة روسية تتعرض للضرب من قبل مواطن تركي لمدة يومين في فندق بإسطنبول

تعرفت امرأة روسية تدعى "إلفيرا أوتيفا" على رجل تركي ثري يدعى "ألبن موتلو" عبر موقع للتواصل الاجتماعي. واجتمع ألبن البالغ من العمر 40 عاما مع إلفيرا في فندق

+A -A
المصدر: فريق التحرير

تعرفت امرأة روسية تدعى ”إلفيرا أوتيفا“ على رجل تركي ثري يدعى ”ألبن موتلو“ عبر موقع للتواصل الاجتماعي.

واجتمع ألبن البالغ من العمر 40 عاما مع إلفيرا في فندق بمنطقة أتاشهير، بعد أن دعاها إلى زيارة إسطنبول للتعارف والسياحة، بحسب وسائل إعلام روسية.

2021-03-ExHg0NhWYAIiMbv

وتمكنت إلفيرا البالغة من العمر 47 عاما، من الإبلاغ عن تعرضها للضرب من قبل التركي ألبن بعد يومين من التعنيف الجسدي، وذلك عندما ذهب إلى محل البقالة لشراء بعض الأغراض.

وأبلغ موظفو الفندق الشرطة التركية، وتم نقل السائحة الروسية إلى المستشفى، إذ تعرضت لكدمات شديدة.

وقال الجاني ألبن للشرطة، إنه قام بضربها لأنها هددته بإخبار زوجته عن خيانته لها.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play