ما حكاية الأموال التي ضبطت في ميناء الشويخ قبل تهريبها إلى خارج الكويت؟

أثارت قضية ضبط إحدى الجهات الحكومية في الكويت، لمخزن في ميناء الشويخ وُضع فيه مبالغ مالية ضخمة، قيل إنها ”كانت معدة للتهريب خارج البلاد“، تفاعلا واسعا من قبل نخب كويتية طالبت السلطات الرسمية بالكشف عن ملابسات هذه الحادثة ومصدر الأموال التي تم العثور عليها.

وتمت إثارة القضية من قبل النائب بمجلس الأمة عبد الله الطريجي الذي قال في مؤتمر صحفي ”إن إحدى الجهات الحكومية داهمت أحد مخازن ميناء الشويخ اليوم وتم العثور على ما يقارب 100 مليون دينار (331 مليون دولار) قبل محاولة تهريب المبلغ إلى خارج الكويت“.

ووجه الطريجي رسالة إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد طالبه فيها ”بالتحرك الفوري لكشف ملابسات القضية وحجز الأموال ومعرفة مصدرها والسبب في محاولة تهريبها خارج البلاد“.

ورد مدير العلاقات العامة في شركة ”أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت“ حسين عرب على هذه القضية، حيث قال إن ”المخزن تابع لشركة متخصصة بنقل وحماية الأموال، وأن الأموال المنقولة ملك لمجموعة من البنوك وأن k-net متعاقدة مع الشركة المذكورة“.

حسين عرب يوضح قضية «تهريب 100 مليون دينار»:

الأموال المنقولة ملك لمجموعة من البنوك.. والمبلغ أقل بكثير • ما جرى تم بدون أذونات رسمية وتسبب بتعطيل يكلف الشركة وعملاءها الملايينhttps://t.co/UKUR30GnlV — الراي (@AlraiMediaGroup) March 22, 2021

وأفاد عرب بأن المداهمة تمت ”من دون الأذونات الرسمية اللازمة، وتسببت بتعطيل يكلف الشركة وعملاءها الملايين“، مؤكدا أن ”المبلغ أقل من المذكور بكثير، وأن تهريب 100 مليون عار عن الصحة“.

إلا أن تعارض تصريح النائب الطريجي مع حسين عرب، وغياب التعليق الحكومي بشأن القضية حتى الآن، فتح باب السجال والشكوك بشأن ملابسات هذه القضية التي اعتبرها البعض ”بداية خيط لكشف عمليات سرقة أموال من البلاد إن صحت المعلومات المتداولة“.

وطالب الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع رئيس الحكومة بالكشف عن حقيقة ما أثاره النائب، قائلا ”إن صحت أنباء مداهمة مخزن يحتوي هذا المبلغ المليوني، بداية لتكشف خيوط لسرقات ونهب مئات الملايين من البلد؟! فهل يعقل تخزن بمخازن وليست ببنك!“.

وأضاف قائلا: ”الكويتيون يطالبون سرعة كشف التفاصيل كاملة! القبض عالشخصيات المتورطة. استرجاع المبالغ واسترداد ضعفها! ناطرين توضيح رئيس الوزراء وأعضاء المجلس!“.

إن صحت أنباء مداهمة مخزن يحتوي هذا المبلغ المليوني،بداية لتكشف خيوط لسرقات ونهب مئات الملايين من البلد؟!

فهل يعقل تخزن بمخازن وليست ببنك! الكويتيون يطالبون سرعة كشف التفاصيل كاملة!

القبض عالشخصيات المتورطة.

استرجاع المبالغ واسترداد ضعفها!

ناطرين توضيح رئيس الوزراء

وأعضاء المجلس! https://t.co/o4TePg0k2P — د.محمد المقاطع (@al_moqatei) March 22, 2021

وبغض النظر عن حجم الأموال التي تم ضبطها بعد تباين الروايات بشأنها، فقد وصف الكاتب سعود العصفور الوضع بالمريب، مستغربا من تخزين الأموال في مخزن بالميناء بدلا من وضعها في البنوك.

الوضع مريب بالفعل ويحتاج بيان رسمي.

شركات نقل الأموال تنقل الأموال لا تخزنها بمبالغ مليونية. نقل الأموال يتم من البنوك الى البنك المركزي والعكس أو بين البنك وفروعه.. وليس إلى مخازن في الميناء!! https://t.co/VKhqY8gfen — سعود العصفور (@SaudAlasfoor) March 22, 2021

وقال عهدي المرزوق، المدير المالي السابق للخطوط الجوية الكويتية: ”صج چذب والله الواحد حاط إيده على راسه يتلمسه إذا موجود. يقال إنه تم العثور على مبلغ 100 مليون دينار في أحد مخازن ميناء الشويخ جاهزة للتصدير(للتهريب). لمن هذه الأموال ولماذا يراد تهريبها. الصراحة مصخت واااااايد عاد قالوا فساد بس مو چذي . سمو رئيس الوزراء ادلُو بدلوك عن هذا الموضوع“.

صج چذب والله الواحد حاط إيده على راسه يتلمسه اذا موجود.

يقال انه تم العثور على مبلغ ١٠٠ مليون دينار في احد مخازن ميناء الشويخ جاهزة للتصدير(للتهريب).

لمن هذه الأموال ولماذا يراد تهريبها.

الصراحة مصخت واااااايد عاد قالوا فساد بس مو چذي .

سمو رئيس الوزراء أدلُو بدلوك عن هذا الموضوع — عهدي فهد المرزوق (@AhdiAlmarzouq) March 22, 2021

وشكك المحامي هاني حسين برواية مدير العلاقات العامة في شركة ”أمين العالمية“ حسين عرب، قائلا: ”إذا في قانون في الكويت يسمح لشركات الأموال تخزين النقود بهذه الطريقة فأنا لست محام من اليوم وقولوا عني حمار“.

اذا في قانون في الكويت يسمح لشركات الاموال تخزين النقود بهذه الطريقة فأنا لست محامي من اليوم وقولوا عني حمار — 🇰🇼⚖المحامي هاني حسين⚖🇰🇼 (@HanihussainL) March 22, 2021

وأضاف المحامي حسين أن ”أهم شيء أنها حاوية سمعتوا بعمركم حاوية يتم نقل الأموال فيها والحاوية تم مداهمتها وما كان عليها حراسة 100 مليون دينار وما عليهم حراسة صب صب صب رسمي“.

اهم شيء انها حاوية سمعتوا بعمبركم حاوية يتم نقل الاموال فيها والحاوية تم مداهمتها وما كان عليها حراسة ١٠٠ مليون دينار وما عليهم حراسة صب صب صب رسمي🍻🍺🍻🍺🍻🍺 — 🇰🇼⚖المحامي هاني حسين⚖🇰🇼 (@HanihussainL) March 22, 2021

بدوره، نشر الناشط الكويتي حامد بويابس سلسلة تغريدات بشأن القضية، توافقت مع تصريح حسين عرب، أفاد فيها بأن ”القوة الأمنية داهمت شركة أمين العالمية، بعد ورود بلاغ كاذب عن وجود أموال نقدية معدة للتهريب“.

خُذوا العلم مني👌🏻

قصة مداهمة مخازن في "ميناء الشويخ" والكشف عن عملية تهريب أموال بمجمل (100) مليون دينار كويتي للخارج مجرد قصة مضحكة وتافه من تخاريف مخلوق بلا عقل راجح!

بعد قليل..

لكم أصل الحكاية من "طقطق للسلام عليكو". pic.twitter.com/QyHzPiXheD — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) March 22, 2021

لكم تبيّان الحقيقة-1️⃣

صباح اليوم..

داهم قوة أمنية مقر شركة "أمين" العالمية لنقل المواد الثمينة-(ASI)-الكائنة في منطقة "الشويخ الصناعية" بعد ورود بلاغ كاذب بوجود أموال نقدية-(كاش)-جاري تهريبها من البلاد!

الشركة مرخصة قانونياً تحت رقم (2011/2055/م) وتعمل منذ العام 2018 ميلادية. pic.twitter.com/u1kPtfBbxB — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) March 22, 2021

لكم تبيّان الحقيقة-2️⃣

اختصاص الشركة المذكورة هو جمع الأموال من الشركات الخاصة ونقلها إلى مقر الشركة ليتم إيداعها صباح اليوم التالي في كافة المصارف.

خلال التجوال في الشركة وجدوا ما يقرب على (20) مليون دينار مجهزة للترحيل بعربات الشركة للبنوك.

وهنا..

بدأت مفاصل الفضيحة المخزية! pic.twitter.com/44VNWaoMaC — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) March 22, 2021

وذكر بويابس أنه ”خلال التجوال في الشركة وجدوا ما يقرب من (20) مليون دينار مجهزة للترحيل بعربات الشركة للبنوك“.

لكم تبيّان الحقيقة-3️⃣

أول المندفعين نحو الحائط الأبيض هو النائب "عبدالله الطريجي" الذي وقف بكل (ثقة عارمة) ووجه نداء عاجل لرئيس الوزراء مؤكداً على وجود عملية تهريب أموال نقدية بقيمة (100) مليون دينار كويتي!

ثم لحقهُ بهذا الركب الأعرج كل الخدمات الإعلامية ذات القص واللصق للأخبار! pic.twitter.com/IU8DDKyiRs — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) March 22, 2021

وزعم بويابس أن مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبد الله الصباح هو المعني بتصريح النائب الطريجي حين قال: ”هناك جهة حكومية كشفت عن عملية تهريب الأموال“.

لكم تبيّان الحقيقة-4️⃣

"يوسف العبدالله الصباح"..

مدير عام مؤسسة الموانئ هو المقصود بتصريح "الطريجي" حين قال:"هناك جهة حكومية كشفت عن عملية تهريب الأموال"!

فضيحة مخزية حين تتعامل مؤسسات الدولة مع هكذا حدث فتتحول الحقيقة إلى مسرح للأراجوزات ذات الطرابيش المضحكة!

عيب👌🏻

عيب👌🏻

عيب👌🏻 — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) March 22, 2021

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل غياب التعليق الرسمي حول القضية.

كما لا يوجد تقدير لحجم الفساد في الكويت لكن نواب البرلمان والصحف الكويتية يتحدثون عن قضايا فساد بكافة أنواعه بشكل مستمر.

وتعاني الكويت العضو بأوبك من صعوبات مالية بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الشهور الأخيرة والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.