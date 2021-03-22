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ما حكاية الأموال التي ضبطت في ميناء...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 16:49 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 18:15 GMT

ما حكاية الأموال التي ضبطت في ميناء الشويخ قبل تهريبها إلى خارج الكويت؟

أثارت قضية ضبط إحدى الجهات الحكومية في الكويت، لمخزن في ميناء الشويخ وُضع فيه مبالغ مالية ضخمة، قيل إنها "كانت معدة للتهريب خارج البلاد"، تفاعلا واسعا من قبل

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أثارت قضية ضبط إحدى الجهات الحكومية في الكويت، لمخزن في ميناء الشويخ وُضع فيه مبالغ مالية ضخمة، قيل إنها ”كانت معدة للتهريب خارج البلاد“، تفاعلا واسعا من قبل نخب كويتية طالبت السلطات الرسمية بالكشف عن ملابسات هذه الحادثة ومصدر الأموال التي تم العثور عليها.

وتمت إثارة القضية من قبل النائب بمجلس الأمة عبد الله الطريجي الذي قال في مؤتمر صحفي ”إن إحدى الجهات الحكومية داهمت أحد مخازن ميناء الشويخ اليوم وتم العثور على ما يقارب 100 مليون دينار (331 مليون دولار) قبل محاولة تهريب المبلغ إلى خارج الكويت“.

ووجه الطريجي رسالة إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد طالبه فيها ”بالتحرك الفوري لكشف ملابسات القضية وحجز الأموال ومعرفة مصدرها والسبب في محاولة تهريبها خارج البلاد“.

ورد مدير العلاقات العامة في شركة ”أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت“ حسين عرب على هذه القضية، حيث قال إن ”المخزن تابع لشركة متخصصة بنقل وحماية الأموال، وأن الأموال المنقولة ملك لمجموعة من البنوك وأن k-net متعاقدة مع الشركة المذكورة“.

وأفاد عرب بأن المداهمة تمت ”من دون الأذونات الرسمية اللازمة، وتسببت بتعطيل يكلف الشركة وعملاءها الملايين“، مؤكدا أن ”المبلغ أقل من المذكور بكثير، وأن تهريب 100 مليون عار عن الصحة“.

إلا أن تعارض تصريح النائب الطريجي مع حسين عرب، وغياب التعليق الحكومي بشأن القضية حتى الآن، فتح باب السجال والشكوك بشأن ملابسات هذه القضية التي اعتبرها البعض ”بداية خيط لكشف عمليات سرقة أموال من البلاد إن صحت المعلومات المتداولة“.

وطالب الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع رئيس الحكومة بالكشف عن حقيقة ما أثاره النائب، قائلا ”إن صحت أنباء مداهمة مخزن يحتوي هذا المبلغ المليوني، بداية لتكشف خيوط لسرقات ونهب مئات الملايين من البلد؟! فهل يعقل تخزن بمخازن وليست ببنك!“.

وأضاف قائلا: ”الكويتيون يطالبون سرعة كشف التفاصيل كاملة! القبض عالشخصيات المتورطة. استرجاع المبالغ واسترداد ضعفها! ناطرين توضيح رئيس الوزراء وأعضاء المجلس!“.

وبغض النظر عن حجم الأموال التي تم ضبطها بعد تباين الروايات بشأنها، فقد وصف الكاتب سعود العصفور الوضع بالمريب، مستغربا من تخزين الأموال في مخزن بالميناء بدلا من وضعها في البنوك.

وقال عهدي المرزوق، المدير المالي السابق للخطوط الجوية الكويتية: ”صج چذب والله الواحد حاط إيده على راسه يتلمسه إذا موجود. يقال إنه تم العثور على مبلغ 100 مليون دينار في أحد مخازن ميناء الشويخ جاهزة للتصدير(للتهريب). لمن هذه الأموال ولماذا يراد تهريبها. الصراحة مصخت واااااايد عاد قالوا فساد بس مو چذي . سمو رئيس الوزراء ادلُو بدلوك عن هذا الموضوع“.

وشكك المحامي هاني حسين برواية مدير العلاقات العامة في شركة ”أمين العالمية“ حسين عرب، قائلا: ”إذا في قانون في الكويت يسمح لشركات الأموال تخزين النقود بهذه الطريقة فأنا لست محام من اليوم وقولوا عني حمار“.

وأضاف المحامي حسين أن ”أهم شيء أنها حاوية سمعتوا بعمركم حاوية يتم نقل الأموال فيها والحاوية تم مداهمتها وما كان عليها حراسة 100 مليون دينار وما عليهم حراسة صب صب صب رسمي“.

بدوره، نشر الناشط الكويتي حامد بويابس سلسلة تغريدات بشأن القضية، توافقت مع تصريح حسين عرب، أفاد فيها بأن ”القوة الأمنية داهمت شركة أمين العالمية، بعد ورود بلاغ كاذب عن وجود أموال نقدية معدة للتهريب“.

وذكر بويابس أنه ”خلال التجوال في الشركة وجدوا ما يقرب من (20) مليون دينار مجهزة للترحيل بعربات الشركة للبنوك“.

وزعم بويابس أن مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبد الله الصباح هو المعني بتصريح النائب الطريجي حين قال: ”هناك جهة حكومية كشفت عن عملية تهريب الأموال“.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل غياب التعليق الرسمي حول القضية.

كما لا يوجد تقدير لحجم الفساد في الكويت لكن نواب البرلمان والصحف الكويتية يتحدثون عن قضايا فساد بكافة أنواعه بشكل مستمر.

وتعاني الكويت العضو بأوبك من صعوبات مالية بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الشهور الأخيرة والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

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