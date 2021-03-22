مصر تحكم بإعدام عامل قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته

قضت محكمة مصرية بالإعدام لعامل؛ بتهمة قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته، في إحدى قرى محافظة القليوبية شمال القاهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بقيام ”أ.ع.أ“ بقتل زوجته وشقيقه، وهتك عرض ابنته.

وكانت بداية الجريمة حين أخبرت الابنة والدتها بما فعله الأب، فاشتكت إلى شقيقه الذي عاتب المتهم على فعلته وتشاجر معه وطرده من منزل العائلة، وبعدها عاد الأب لمنزل الأسرة يوم الواقعة وطعن شقيقه بسكين ثم طعن زوجته فلفظا أنفاسهما في الحال.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فيها.

ووجه للمتهم ”أ.ع.أ“، قتل شقيقه ”م.ع“، عمدا مع سبق الإصرار، وعقد العزم وبيت النية على ذلك مستخدما سلاحا أبيض، واقترنت الجناية بأخرى وهي قتل زوجته ”ث.ع.ا“، إلى جانب هتك عرض ابنته ”م.أ“، 18 عاما.

وجاء الحكم بعد إحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية، ومصادقته على حكم الإعدام.