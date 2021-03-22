القضاء الكويتي يصدر حكمه في "مشاجرة المقبرة"‎‎

أصدرت محكمة الجنح الكويتية اليوم الاثنين، حكمها بقضية ”مشاجرة المقبرة“ التي وقعت نهاية عام 2019، بين أشقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وآخر يدعى نايف سالم المرزوق إثر خلاف شخصي بينهم.

محكمة الجنح تسدل الستار على مشاجرة المقبرة والاعتداء على الرئيس مرزوق الغانم :

*تغريم المتهم الاول نايف المرزوق 75 دينار عن السب و150 دينار عن الاعتداء بالضرب و150 دينار عن تبادل الضرب * تغريم المتهمين من الثاني إلى السادس " خالد وفهد الغانم والشايجي وأمان والرشيدي١٥٠ دينار " pic.twitter.com/HYkmasMJKk — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) March 22, 2021

ووفقا لحساب ”أمن ومحاكم“، فقد قضت المحكمة بتغريم الطرف الأول نايف المرزوق 375 دينارا (نحو 1243 دولارا) عن تهمة السب والاعتداء بالضرب وتبادل الضرب.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين من الطرف الثاني وهم خمسة، بينهم شقيقا مرزوق الغانم خالد وفهد 150 دينارا (نحو 500 دولار) عن كل واحد منهم.

ووقعت الحادثة أثناء وجود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأشقائه في مقبرة الصليبخات آنذاك، ”حيث وقعت مشادة بينه وبين نايف سالم المرزوق، بسبب خلاف شخصي قبل أن تتطور وتصل إلى محاولة اعتداء نايف على مرزوق الغانم بالضرب ليتصدى له أحد أشقاء الغانم المتواجدين في المقبرة“.

وشغلت هذه القضية المدونين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، الذين استنكروا الاعتداء على رئيس مجلس الأمة، مبينين أن ”ما جرى مخالف للعادات والتقاليد وبعيد عن الأخلاق الكويتية“، مؤكدين أن ”الاعتداء الجسدي مرفوض سواء أكان الخلاف شخصيا أم سياسيا“.