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القضاء الكويتي يصدر حكمه في "مشاجرة...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 10:37 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 11:15 GMT

القضاء الكويتي يصدر حكمه في "مشاجرة المقبرة"‎‎

أصدرت محكمة الجنح الكويتية اليوم الاثنين، حكمها بقضية "مشاجرة المقبرة" التي وقعت نهاية عام 2019، بين أشقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وآخر يدعى نايف سالم

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

أصدرت محكمة الجنح الكويتية اليوم الاثنين، حكمها بقضية ”مشاجرة المقبرة“ التي وقعت نهاية عام 2019، بين أشقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وآخر يدعى نايف سالم المرزوق إثر خلاف شخصي بينهم.

ووفقا لحساب ”أمن ومحاكم“، فقد قضت المحكمة بتغريم الطرف الأول نايف المرزوق 375 دينارا (نحو 1243 دولارا) عن تهمة السب والاعتداء بالضرب وتبادل الضرب.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين من الطرف الثاني وهم خمسة، بينهم شقيقا مرزوق الغانم خالد وفهد 150 دينارا (نحو 500 دولار) عن كل واحد منهم.

ووقعت الحادثة أثناء وجود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأشقائه في مقبرة الصليبخات آنذاك، ”حيث وقعت مشادة بينه وبين نايف سالم المرزوق، بسبب خلاف شخصي قبل أن تتطور وتصل إلى محاولة اعتداء نايف على مرزوق الغانم بالضرب ليتصدى له أحد أشقاء الغانم المتواجدين في المقبرة“.

وشغلت هذه القضية المدونين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، الذين استنكروا الاعتداء على رئيس مجلس الأمة، مبينين أن ”ما جرى مخالف للعادات والتقاليد وبعيد عن الأخلاق الكويتية“، مؤكدين أن ”الاعتداء الجسدي مرفوض سواء أكان الخلاف شخصيا أم سياسيا“.

 

 

 

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