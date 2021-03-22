ثأر لمقتل شقيقيْه.. سلطنة عمان تضبط مير بن سليمان البلوشي بعد أشهر من فراره

أعلنت شرطة عمان السلطانية التوصل إلى المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي والقبض عليه، وذلك بعد أكثر من 9 أشهر على فراره.

وقالت الشرطة في بيان لها عبر ”تويتر“: ”إلحاقا بإعلان البحث عن المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي وطلبه لدى الجهات القضائية، تسترعي شرطة عمان السلطانية عناية المواطنين والمقيمين بأنه تم التوصل إليه والقبض عليه. وتشكر شرطة عمان السلطانية كل من تعاون معها في هذا الجانب“.

إلحاقًا إلى إعلان البحث عن المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي وطلبه لدى الجهات القضائية، تسترعي شرطة عمان السلطانية عناية المواطنين والمقيمين بأنه تم التوصل إليه والقبض عليه.

وتشكر #شرطة_عمان_السلطانية كل من تعاون معها في هذا الجانب. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 21, 2021

وكانت الشرطة نشرت إعلانا في يونيو/حزيران من العام الماضي تشير فيه إلى أن المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي، وهو من سكان ولاية ”المصنعة“ مطلوب لدى الجهات القضائية، وأنه جار البحث عنه، داعية كل من لديه أي معلومات أو معرفة بمكان وجوده التواصل معها، مرفقة الإعلان بنشر صورة للمتهم.

ووفق ما ذكره مدونون – في معلومات لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – فإنه ”تم إلقاء القبض على مير البلوشي من قبل الجهات الأمنية في إيران بعد هربه إليها.

وأوضح البعض أن ”البلوشي أقدم على قتل عم قاتل شقيقيه، ثأرا لهما، إذ قام بقتل العم بدهسه في رمضان الماضي، وتم القبض عليه، وحكِم بالإعدام، لكنه تمكن لاحقا من الفرار“.

لا مو كذا ، الشخصين المغدورين الله يرحمهم هم إخوان مير ، وهو من القهر انتقم لهم عن طريق إرتكاب جريمة قتل و دهس كانت في رمضان الماضي تقريبا وبسببها هو مطلوب . — muzna (@m_me95) March 21, 2021

القصه انه في شخص قتل اثنين من اخوان مير وهذا انتقاما من قاتل اخوانه قام وارتكب جريمة دهس متعمد ل عم قاتل اخوانه وعلما هذيلا كلهم من عائله وحده — L.Baloch (@LBaloch7) March 21, 2021

وهزت قصة مقتل الشقيقين حسام وهزاع بن سليمان بن محمد البلوشي في ولاية المصنعة في يوليو/تموز من العام 2019، العمانيين، وذلك بعد أن أقدم ابن عمهما على إطلاق النار عليهما وأرداهما قتيلين.

وألقت الشرطة القبض على ابن العم بعد أقل من يوم على ارتكابه جريمته، إلا أن شقيق المجني عليهما -فيما يبدو- قرر الثأر لأخويه، إذ أقدم على دهس عمه، والد المتهم، ليتم القبض عليه بدوره، ويصدر بحقه حكم الإعدام، قبل أن يفرّ هاربا.

المتوفين حسام وهزاع اولاد سليمان محمد عبد النبي البلوشي

واللي قاتلنهم اسمه اسماعيل — عبدالعزيز البلوشي .. (@azo0oiza) July 13, 2019