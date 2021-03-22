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ثأر لمقتل شقيقيْه.. سلطنة عمان تضبط...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 11:48 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 13:10 GMT

ثأر لمقتل شقيقيْه.. سلطنة عمان تضبط مير بن سليمان البلوشي بعد أشهر من فراره

أعلنت شرطة عمان السلطانية التوصل إلى المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي والقبض عليه، وذلك بعد أكثر من 9 أشهر على فراره. وقالت الشرطة في بيان لها عبر "تويتر":

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المصدر: إرم نيوز

أعلنت شرطة عمان السلطانية التوصل إلى المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي والقبض عليه، وذلك بعد أكثر من 9 أشهر على فراره.

وقالت الشرطة في بيان لها عبر ”تويتر“: ”إلحاقا بإعلان البحث عن المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي وطلبه لدى الجهات القضائية، تسترعي شرطة عمان السلطانية عناية المواطنين والمقيمين بأنه تم التوصل إليه والقبض عليه. وتشكر شرطة عمان السلطانية كل من تعاون معها في هذا الجانب“.

وكانت الشرطة نشرت إعلانا في يونيو/حزيران من العام الماضي تشير فيه إلى أن المواطن مير بن سليمان بن محمد البلوشي، وهو من سكان ولاية ”المصنعة“ مطلوب لدى الجهات القضائية، وأنه جار البحث عنه، داعية كل من لديه أي معلومات أو معرفة بمكان وجوده التواصل معها، مرفقة الإعلان بنشر صورة للمتهم.

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ووفق ما ذكره مدونون – في معلومات لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – فإنه ”تم إلقاء القبض على مير البلوشي من قبل الجهات الأمنية في إيران بعد هربه إليها.

وأوضح البعض أن ”البلوشي أقدم على قتل عم قاتل شقيقيه، ثأرا لهما، إذ قام بقتل العم بدهسه في رمضان الماضي، وتم القبض عليه، وحكِم بالإعدام، لكنه تمكن لاحقا من الفرار“.

وهزت قصة مقتل الشقيقين حسام وهزاع بن سليمان بن محمد البلوشي في ولاية المصنعة في يوليو/تموز من العام 2019، العمانيين، وذلك بعد أن أقدم ابن عمهما على إطلاق النار عليهما وأرداهما قتيلين.

وألقت الشرطة القبض على ابن العم بعد أقل من يوم على ارتكابه جريمته، إلا أن شقيق المجني عليهما -فيما يبدو- قرر الثأر لأخويه، إذ أقدم على دهس عمه، والد المتهم، ليتم القبض عليه بدوره، ويصدر بحقه حكم الإعدام، قبل أن يفرّ هاربا.

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