القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على شخصين في خميس مشيط (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن أقدم على طعن شخصين بآلة حادة، لأسباب مجهولة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تناقلته وسائل إعلام وحسابات إخبارية سعودية يوم الإثنين، إنه ”تم القبض على شخص تبين أنه مواطن في العقد الرابع من عمره بعد أن أقدم على الاعتداء على أحد المارة وقائد مركبة بآلة حادة في خميس مشيط“.

وأضافت أن ”شكوكا حول الوضع الصحي للمتهم قد تكون سببا في تصرفه“، لافتة إلى إخضاعه للفحص الطبي للتثبت من ذلك.

حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/CXR2u2KhdQ — ηαωαƒ (@nawaf2639) March 21, 2021

وأظهر مقطع فيديو موثق، لحظة هجوم المتهم بشكل مباشر من الخلف على قائد مركبة، وطعنه في ظهره بسكين، وفراره من المكان، كما اعتدى على أحد المارة بطريق فرعي في محافظة خميس مشيط.