في السودان.. قتلها بسبب عدم دفعها أجرة دخول الحمام

لقيت فتاة مصرعها الأحد، على يد عامل مرحاض عام سدد لها طعنات أدت إلى مقتلها بسبب خلاف على دفع ثمن استخدام المرحاض ”30“ جنيها.

وأفادت صحيفة السوداني، أن الفتاة مشردة استخدمت حمامات عامة في سوق مدينة نيالا بجنوب دارفور غربي البلاد، ودخلت في مشادة مع عامل المرحاض ”متحصل تذاكر الدخول“، وأبلغته بأنها لا تملك المال لسداد فاتورة دخول الحمام 30 جنيها.

وذكرت مصادر رسمية، بأن عامل المرحاض سدد للفتاة 3 طعنات أدت إلى وفاتها في الحال، ونقلت الفتاة مضرجة بالدماء الى مستشفى نيالا العام، فيما ألقت السلطات القبض على القاتل.