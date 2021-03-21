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في واقعة غريبة.. بلاغ عن اختفاء جثة...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 15:27 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 16:35 GMT

في واقعة غريبة.. بلاغ عن اختفاء جثة بصعيد مصر (صور)

فوجئ 4 أشقاء مصريين بعدم وجود القبر الذي دفن فيه والدهم، واختفاء جثته، أثناء زيارتهم للمقبرة بقرية جنوب بني سويف، في صعيد البلاد. وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة

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المصدر:  حبيبة عبدالله - إرم نيوز

فوجئ 4 أشقاء مصريين بعدم وجود القبر الذي دفن فيه والدهم، واختفاء جثته، أثناء زيارتهم للمقبرة بقرية جنوب بني سويف، في صعيد البلاد.

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وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مواطن، يفيد بأنه أثناء ذهابه مع أشقائه، الثلاثة، لزيارة قبر والدهم في مقابر الأسرة، فوجئوا بقيام ”التربي“ بهدم المقبرة واختفاء جثة والدهم.

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وقال إنهم ”توجهوا لتربي المنطقة لسؤاله عما حدث للمقبرة، فأخبرهم أن هذه المقبرة خاصة به ولا يعلم عن جثة والدهم شيئا“.

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وتم تحرير المحضر وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي أمرت بتشكيل لجنة فنية من الوحدة المحلية لمعاينة مكان الواقعة، وطلب تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة الغريبة.

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