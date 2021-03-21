منوعات

السجن 3 أعوام لمصري هتك عرض شاب بال...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 13:59 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 15:00 GMT

السجن 3 أعوام لمصري هتك عرض شاب بالقوة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل موقف سيارات "سايس"، بالسجن ثلاثة أعوام، لاتهامه بهتك عرض شاب بمدينة نصر بمحافظة القاهرة. ووجهت النيابة للمتهم "خالد.م" هتك عرض

+A -A
المصدر: عبدالله المصري- إرم نيوز

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل موقف سيارات ”سايس“، بالسجن ثلاثة أعوام، لاتهامه بهتك عرض شاب بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.
ووجهت النيابة للمتهم ”خالد.م“ هتك عرض الشاب ”محمد ن“ 18 عاما، بأنه استدرجه إلى محل عمله الخاص به بزعم إيجاد فرصة عمل، وما أن حل الليل حتى خلع عنه ملابسه عنوة وهتك عرضه.
وقال المجني عليه في التحقيقات: إنه تعرف على المتهم أثناء وجوده بمحطة القطار، كونه من الإسكندرية فاصطحبه إلى محل عمله الخاص به، وأثناء نومه فوجئ بالمتهم متجردًا من ملابسه، وقام بخلع ملابس المجني عليه وهتك عرضه بالقوة.
يذكر أن حوادث الاعتداء على الأطفال كثرت في مصر، في الآونة الأخيرة، حيث تشير آخر إحصائية أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية والمراكز الحقوقية، إلى زيادة حالات العنف الجنسي على الأطفال، إذ بلغ عددها 21 ألف حالة اغتصاب سنويًا.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play