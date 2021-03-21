تبرئة الناشط يعقوب بوشهري من تهمة "الإساءة" لإعلامي كويتي

برأت محكمة الجنح الكويتية الناشط يعقوب بوشهري من تهمة الإساءة إلى الإعلامي عبدالله غازي المضف، نائب رئيس تحرير صحيفة ”القبس“ المحلية.

ووفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المتخصص بالقضايا الأمنية، قضت المحكمة ببراءة بوشهري بعد دفاع المحامي فايز الدوسري، وترافعه عنه في القضية التي أُثيرت قبل أشهر على خلفية خلافات بينهما.

بعد دفاع المحامي فايز الدوسري

محكمة الجنح تقضي ببراءة يعقوب بوشهري من الإساءة للإعلامي عبدالله المضف على خلفية نشر تغريدات ومقاطع فيديو بعد التحقيق مع مشاهير مواقع التواصل في قضايا غسل الأموال pic.twitter.com/lRGrmAW7ef — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) March 21, 2021

وبدأ الخلاف بين بوشهري والمضف في سبتمبر الماضي، حين أعلن الأول بمقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”سناب شات“، فض الشراكة التجارية مع المضف، بسبب استيائه مما وصفه طريقة تعاطي صحيفة ”القبس“ مع قضية اتهامه بغسيل الأموال.

وطالب بوشهري حينها الإعلامي المضف الذي تجمعه به شراكة بمطاعم، بإعادة أمواله إليه من دون أرباح، معلنا قطع علاقته به نهائيا.

وردَ المضف على اتهامات وهجوم بوشهري آنذاك، بمقال نشرته صحيفة ”القبس“، مؤكدا ”قيامه بواجبه المهني وعمله الصحفي بنشر خبر غسيل أموال المشاهير انطلاقا من مسؤوليته الوظيفية والوطنية وبعيداً عن الاعتبارات الشخصية“.

وبعد هجوم لاذع من بوشهري، تقدم المضف بشكوى ضد الناشط الكويتي مؤكدا آنذاك أن ”الشكوى المرفوعة منه على بوشهري لا علاقة لها إطلاقا بحرية الرأي والتعبير، وإنما جاءت بسبب الإساءة التي تعرَضت لها أسرته من بوشهري إثر الخلاف الشخصي بينهم“.