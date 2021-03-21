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الشرطة السعودية تكشف تفاصيل "فيديو...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 8:30 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 9:00 GMT

الشرطة السعودية تكشف تفاصيل "فيديو التحرش" بجدة

قالت الشرطة السعودية، إن الفيديو الذي تم تداوله أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهِر تحرش أحد الأشخاص بامرأة أمام أحد المحال التجارية، يعود لتاريخ قديم.

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المصدر: إرم نيوز

قالت الشرطة السعودية، إن الفيديو الذي تم تداوله أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهِر تحرش أحد الأشخاص بامرأة أمام أحد المحال التجارية، يعود لتاريخ قديم.


ووفقا لتغريدة نشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على ”تويتر“، فإن المقطع يعود لشهر يونيو الماضي، وتم تصويره في محافظة جدة.

وبحسب الجهات الأمنية السعودية، فقد تم تحديد هوية المعتدي والقبض عليه، آنذاك، إذ تمت إحالته إلى فرع النيابة العامة في المنطقة.

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