الشرطة السعودية تكشف تفاصيل "فيديو التحرش" بجدة

قالت الشرطة السعودية، إن الفيديو الذي تم تداوله أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهِر تحرش أحد الأشخاص بامرأة أمام أحد المحال التجارية، يعود لتاريخ قديم.



ووفقا لتغريدة نشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على ”تويتر“، فإن المقطع يعود لشهر يونيو الماضي، وتم تصويره في محافظة جدة.

شرطة منطقة مكة المكرمة :

الفيديو المتداول للمتحرش بامرأة أمام أحد المحال التجارية، يعود لقضية باشرتها الجهات الأمنية بمحافظة جدة بتاريخ 4 / 11 /1441هـ . pic.twitter.com/uGrenp1Jrv — الأمن العام (@security_gov) March 20, 2021

وبحسب الجهات الأمنية السعودية، فقد تم تحديد هوية المعتدي والقبض عليه، آنذاك، إذ تمت إحالته إلى فرع النيابة العامة في المنطقة.