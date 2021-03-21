الإمارات.. محكمة تغرم خليجيا 300 دولار لاعتدائه على ابنه

غرمت محكمة إماراتية خليجيا 1100 درهم (نحو 300 دولار)، بسبب إقدامه على ضرب ابنه، وإلحاق إصابة به أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة 20 يوما تقريبا.

وكانت والدة المجني عليه أثبتت الاعتداء على ابنها في مقطعَيْ فيديو.

وقدمت والدة المجني عليه بلاغا يفيد بتعرض ابنها من قبل والده للضرب بشكل متكرر، وعلى فترات متقطعة، مؤكدة أن المتهم لا يسكن معهم في المنزل، كونها طلقت منه منذ فترة، لكنه في كل مرة يحاول إيذاءها بأبنائها، من خلال ضربهم بطريقة مؤذية جدا، محدثا بهم إصابات.

وبحسب التحقيقات قالت والدة المجني عليه، إن المتهم ضرب ابنها بقوة على وجهه ورقبته وكتفه، وذلك بواسطة يده، فأصيب بسحجات واحمرار بكلا الخدين والعضد الأيمن، وهي الإصابات الثابتة باستمارة الفحص الطبي.

من ناحيته قال المجني عليه: ”والدي اعتدى عليَّ بقوة بسبب خلاف بيني وبين شقيقتي الصغيرة، إذ صفعني مرات عدة على وجهي وكتفي“، مؤكدا أن المتهم يعتدي عليه بشكل متكرر، وعلى شقيقته بالضرب.

وأنكر المتهم في التحقيقات ما نسب إليه من اتهامات وقال: ”تلقيت اتصالا من ابنتي تخبرني فيه بأن شقيقها اعتدى عليها بالضرب، فتوجهت للمنزل وهدأتها، ولم أعتد على المجني عليه“، مشيرا إلى أن هناك مشكلات عائلية بينه وبين الشاكية.

وبعرض هيئة المحكمة مقطعَيْ فيديو، يثبتان أن المتهم اعتدى على ابنه، أقر بأنه من ضمن الأشخاص الظاهرين في المقطعين، لكنهما يسبقان تاريخ الواقعة بشهر.

وقضت محكمة الفجيرة الابتدائية بمعاقبة المتهم بلائحة الاتهام، والمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادية، وبالنظر لظروف الدعوى وملابساتها، ولما يربط المتهم والمجني عليه من علاقة أسرية، وأن ما تعرض له المتهم من إجراءات كافية لردعه عن تكرار مثل تلك الجريمة، قضت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط ضد المتهم، دون الغرامة، عملا بنص المادتين: 83، و84 من قانون العقوبات الاتحادي.

وفي المقابل، أيدت محكمة الاستئناف حكم الغرامة، وألغت حكم الحبس شهرا مع وقف التنفيذ.