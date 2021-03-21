اعتراف على سرير الموت يكشف لغز جريمة قتل منذ 37 عاما

بعد مرور 37 عاما على تسجيل جريمة قتل سيدة أمريكية في منزلها ضد مجهول، فكَّ اعتراف مرتكب الجريمة لصديقه ،وهو على سرير الموت، لغزا استمر لأكثر من ثلاثة عقود.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى فبراير/شباط عام 1984، عندما عثِر على جثة فيرجينا هانون وهي أرملة وسيدة مجتمع كانت تعيش في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في منزلها مقتولة جراء تعرضها للخنق والطعن.

ووفقا لما نشرته صحيفة ”nydailynews“، فإن هانون كانت شخصية محبوبة وتهتم بالحيوانات الضالة، وكانت توزع الحلوى على أطفال جيرانها، ولم يكن لديها أي خصومات أو عداء مع المحيطين بها، وبعد قتلها ظلت الجريمة غامضة ولم تتمكن تحقيقات الشرطة من الوصول لمرتكب الجريمة.

وبعد مرور عقود طويلة، اعترف شخص يُدعى جيسي أيلوارد بأنه هو قاتل هانون وكان يبلغ عمره حينذاك من العمر 22 عاما.

وأدلى جيسي باعترافه لصديق له وهو على سرير الموت في المستشفى، وهذا الصديق هو من اتصل بالسلطات وأخبرهم باعترافات جيسي قبل أن يفارق الحياة.

ووفقا لتصريحات مكتب المدعى العام بمقاطعة بليموث الأمريكية، فإن الحمض النووي الذي تم العثور عليه في منزل هانون، مسرح الجريمة، بالفعل يعود لجيسي، وبالتالي فإن اعترافه صحيح وهو قاتلها، حيث يُسدل الستار بذلك على تلك الجريمة بعد مرور 37 عاما على وقوعها بعدما ظلت غامضة لسنوات طويلة.

وأكد تيموثي جيه كروز، المدعي العام أن كل الأدلة الآن تؤكد أن جيسي أيلوارد هو قاتل فيرجينيا هانون.

وأعربت عائلة هانون عن امتنانها لغلق قضية القتل الغامضة بالرغم من أن جيسي فارق الحياة قبل أن يتم تنفيذ حكم العدالة بحقه.

وصرح أحد أقرباء هانون عن ارتياحه للتوصل للقاتل وقال: من الجيد أن يكون لدينا اسم، وأن الجهد الذي بُذل في الماضي للكشف عن القاتل لم يذهب هباء.