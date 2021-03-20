مصر.. تطورات جديدة في قضية "متحرش مترو الأنفاق"

اعترف المتهم الشهير بـ“متحرش مترو الأنفاق“ في مصر بارتكاب جريمته أمام النيابة العامة، مؤكدا صحة الفيديو المتداول، ومبديا ندمه الشديد على ما فعله.

جاء ذلك خلال جلسة تحقيق جديدة بعد تجديد حبسه 15 يوما أمام قاضي المعارضات بتهمة الفعل الفاضح العلني.

وقال المتهم باكيا: ”أنا تعلمت الأدب، ونادم على ما حدث“، مبررا فعلته بأنه مريض نفسي، وأنه كان في حالة عدم اتزان دفعته لارتكاب هذا التصرف خلال وجوده في عربة السيدات بمحطة المترو.

وشرح المتهم تفاصيل جريمته أمام النيابة العامة: ”كنت عائدا من العمل وركبت المترو للذهاب إلى البيت، وعند دخول المترو كانت الساعة تجاوزت الـ 9 مساء بدقائق وكانت كل عربات المترو بها عدد قليل من الركاب، فدخلت عربة السيدات؛ لأنه بعد الساعة الـ 9 عربات القطار تكون مفتوحة للجميع“.

وأوضح المتهم، أنه وجد في العربة شابين وفتاة كانت تجلس بمفردها في مقدمة العربة، بينما كان الشابان يجلسان في نهايتها، وبعد أن جلس في المقعد المقابل للشابين لمدة دقيقة أو دقيقتين، وقف وذهب للجلوس في المقعد المقابل للفتاة قائلا: ”فتحت (سوستة البنطلون)، وكنت أراقب الشابين وهما مندمجان في الحديث ولم يشعر بي أحد، كما أن الفتاة لم تعترض ولم توجه إلي أي سباب أو شتائم“، بحسب زعمه، وهو ما شجعه على الاستمرار.

من جهتها، قررت النيابة العامة تجديد حبسه؛ إثر الضجة الواسعة التي صاحبت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أيام من واقعة طفلة المعادي التي شغلت الرأي العام، خلال الأيام الماضية.