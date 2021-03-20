مصر.. كشف لغز مقتل معلمة أزهرية داخل شقتها

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات جريمة مقتل معلمة أزهرية داخل مسكنها، بمنطقة حدائق أكتوبر، حيث تلقى قسم شرطة الحدائق، بلاغا يفيد بالعثور على جثة مدرسة تبلغ من العمر 37 عاما داخل مسكنها، غارقة في دمائها، نتيجة الاعتداء عليها بمنطقة الرأس.

وكشفت التحقيقات عن أن مرتكب الجريمة، سائق يبلغ من العمر 43 عامًا تابع لإحدى شركات التوصيل، وقد تعرف على المجني عليها خلال توصيل حاجات إلى منزلها، إضافة إلى مساعدتها في شراء متطلباتها مقابل مبالغ مالية.

وحسب أقوال المتهم في التحقيقات، فإنه كان يتردد على شقة الضحية لتوصيل الطلبات لها، واقترض منها مبلغ 5 آلاف جنيه (320 دولارا) ونتيجة لمروره بضائقة مالية، عجز عن سداد النقود، فقرر قتل المجني عليها هربًا من سداد الدين، إضافة إلى سرقتها.

وقال المتهم إنه انتهز فرصة توصيل طلبات للضحية، واستدرجها أمام شقتها وحطم رأسها بحجر حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، ثم استولى على مبلغ مالي، وفر هاربا، للتخلص من مطالبتها له بسداد الدين، في حين تحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.