الشرطة السعودية تعتقل معتدين على مقيمة باكستانية

ألقت الشرطة السعودية، اليوم السبت، القبض على مواطنين اثنين ومقيم؛ بتهمة الاعتداء على مقيمة باكستانية وسلبها، في أحد الشوارع العامة.

“الجهات الأمنية” تقبض على المتورطين بالاعتداء والسلب على مقيمة باكستانية في الرياض. pic.twitter.com/gJiDMx0VVx — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 20, 2021

وبحسب تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، فإنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشرطة المنطقة، من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض على مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر.

وأوضح الكريديس، أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى تورطهما في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل، ومساعدة الجاني في الهرب من الموقع باستخدام مركبتهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة، وفق ما ذكرت صحيفة المناطق المحلية.

وكان معلقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو، يظهر حادثة الاعتداء على المقيمة الباكستانية، لتباشر بعدها الأجهزة الأمنية التحقيقات حتى ألقت القبض على المتهمين.