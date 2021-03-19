الشرطة العمانية تضبط أشخاصا متهورين عرضوا حياتهم لخطر الموت (فيديو)

ألقت شرطة محافظة مسقط في سلطنة عمان القبض على مجموعة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على متن دراجات نارية، فيما كان أحدهم يجر خلفه شخصا يركب ”سيارة لعبة“.

وأوضحت شرطة عمان السلطانية في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن ”المضبوطين خالفوا قانون المرور وعطلوا حركة السير“، إضافة إلى مخالفتهم الإجراءات الاحترازية لفيروس ”كورونا“ بتجمعهم في مكان عام وعدم ارتدائهم الكمامات.

قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف مجموعة أشخاص لمخالفتهم قانون المرور وتعطيل حركة السير وتعريض أنفسهم والآخرين للخطر ومخالفة قرارات اللجنة العليا بتجمعهم في مكان عام وعدم ارتداء الكمام بعد تداول مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح قيامهم بذلك، وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية. pic.twitter.com/qcBRb16C94 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 18, 2021

وذكرت في تغريدة لها: ”قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف مجموعة أشخاص لمخالفتهم قانون المرور وتعطيل حركة السير وتعريض أنفسهم والآخرين للخطر، ومخالفة قرارات اللجنة العليا بتجمعهم في مكان عام، وعدم ارتداء الكمامة بعد تداول مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح قيامهم بذلك، وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية“.