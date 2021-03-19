القبض على مصري هارب من أحكام بالسجن تصل إلى 119 عاما

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على صاحب شركة مقاولات في العاصمة القاهرة، هارب من تنفيذ أحكام بالسجن تصل إلى أكثر من 119 سنة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغاً يُفيد بتواجد أحد العناصر الصادرة ضدهم أحكام بالسجن، ومطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ بنطاق دائرة قسم أول مدينة نصر.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم، ومحكوم عليه 88 حكم حبس جزئي ومستأنف بتهم شيكات دون رصيد، ونصب.

ويصل إجمالي الأحكام الصادرة ضد المتهم حبس 119 سنة و 6 أشهر، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.