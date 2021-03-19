"النيابة" السعودية توجه بالقبض على من اعتدوا على قائد مركبة وهشموا زجاج سيارته (فيديو)

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، بالقبض على مجموعة من الشباب ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يقومون بإشارات بذيئة بأيديهم لقائد إحدى المركبات، والتحقيق في الواقعة مع كل المتورطين فيها، وتطبيق النظام بحقهم، بحسب صحيفة ”سبق“ المحلية.

وكان مقطع فيديو متداول قد أثار جدلا، وسط مطالبات بالقبض على المتورطين من خلال هاشتاغ #القبض_علي_معتدين_الرياض، في موقع التواصل ”تويتر“، بعد أن وثق قائد مركبة قيام أشخاص داخل مركبة أخرى بمضايقته على الطريق، وقيل إنهن نساء بعد ظهورهن في عباءات ونقاب، وقد قاموا بحركات بذيئة بأيديهم، قبل أن يقوم أحدهم بتهشيم زجاج مركبة المجني عليه، بأداة صلبة فيما يبدو.

#القبض_علي_معتدين_الرياض مطالبات بالقبض على مجموعة فتيات ظهرن في مقطع فيديو قمن بمضايقة والاعتداء على على شابين في سيارتهما على الطريق. pic.twitter.com/7uADCPk6h6 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) March 18, 2021

واكتفت النيابة العامة بالإشارة إلى المتورطين على أنهم مجموعة شباب، فيما قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم ”كانوا متنكرين بالزي النسائي“.