السعودية.. إعدام سوداني قتل مواطنا "خنقا"

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا، بحق جانٍ من الجنسية السودانية، بعد إقدامه على قتل مواطن، وذلك بتكبيل يديه وقدميه بحبل ثم خنقه، ما أدى إلى وفاته.

وأكدت ”الداخلية“ في بيان لها: أنه ”تم تنفيذ القصاص بمدينة الطائف في منطقة مكة المكرمة، بحق الجاني خالد الأمين محمد أحمد طه، وهو سوداني الجنسية، بعد قتله حماد بن مرزوق بن سراج السفياني، وهو سعودي الجنسية، بعد تكبيل يديه وقدميه بحبل وخنقه، ما أدى إلى وفاته“.

وأحيل الجاني للمحكمة، بعد ثبوت ارتكابه الجريمة، حيث صدر عليه الحكم بقتله قصاصًا، وأيّد الحكم كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.