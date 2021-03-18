كويتية تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد تناولها "خمورا محلية"

في حادثة هي الثانية من نوعها خلال شهر، لفظت فتاة كويتية أنفاسها الأخيرة بعد أن أوصلها شخص مجهول إلى مستشفى ”مبارك الكبير“، إثر تناولها خمورا محلية الصنع.

وذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية أن وزارة الداخلية تلقت بلاغا عن تعرض مواطنة لحالة إغماء، ونقلها إلى مستشفى خاص من قبل شخص مجهول، لكن سوء حالتها دفع المستشفى إلى نقلها إلى مستشفى مبارك الكبير.

واتضح بعد ذلك، تناول الفتاة مواد سائلة غير طبيعية، وتم إدخالها على الفور إلى العناية المركزة، لإجراء عملية غسيل لها، ولاحقا تبين من التحليلات أن المادة التي احتستها كانت مشروبا محليا.

وفارقت الفتاة الحياة، فيما سجلت قضية في المباحث الجنائية للتوصل إلى هوية الشخص الذي قام بإيصالها، ومعرفة مصدر المشروب المحلي والمكان الذي تناولته فيه.

يذكر أنه في 19 فبراير/شباط الماضي، أُدخلت فتاتان مواطنتان للمستشفى، بعد توقف قلب إحداهما، وتوفيت لاحقا، فيما أصيبت الأخرى بعمى مؤقت، وذلك جراء تناولهما خمورا محلية الصنع.