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مصرية تعترف بقتل شقيقتها بعد 11 عام...
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 2:24 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2021 2:45 GMT

مصرية تعترف بقتل شقيقتها بعد 11 عامًا من الجريمة

اعترفت فتاة مصرية بقتل شقيقتها الصغرى خنقا وذلك بعد مرور 11 عاما على ارتكابها للجريمة في منطقة حدائق حلوان جنوب محافظة القاهرة. فبعد 11 عاما من تأنيب الضمير، ما

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المصدر: عبدالله المصري- إرم نيوز

اعترفت فتاة مصرية بقتل شقيقتها الصغرى خنقا وذلك بعد مرور 11 عاما على ارتكابها للجريمة في منطقة حدائق حلوان جنوب محافظة القاهرة.

فبعد 11 عاما من تأنيب الضمير، ما كان لـ“فريدة.م“  27 عاما،  إلا الذهاب إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن جريمة ارتكبتها بحق شقيقتها التي كانت تبلغ 8 سنوات.

وأوضحت فريدة أنها عندما كانت في سن السادسة عشر، أقدمت على خنق شقيقتها حتى الموت لأنها كانت تصرخ ولا تسمع كلامها.

وذكرت في بلاغها أنه عقب رجوع والديها أخبرتهما بوفاة شقيقتها وفاة طبيعية، ومر الأمر مرور الكرام، ولم يشتبه مفتش الصحة في الوفاة وقاموا بدفن الطفلة.

وبسؤالها في التحقيقات عن سبب الاحتفاظ بالأمر طيلة هذه الفترة، قالت إنها منذ ذلك الحين وهي في حالة تأنيب للضمير وتشعر بالذنب ما جعلها تذهب لقسم الشرطة للاعتراف بالجريمة.

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