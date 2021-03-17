الأردن.. القبض على مخمور صدم دورية شرطة ولاذ بالفرار

‎ ألقت الشرطة الأردنية القبض على سائق صدم دورية تحت تأثير المشروبات الكحولية ولاذ بالفرار من موقع الحادث شمال العاصمة الأردنية عمان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة القبض على السائق المخمور.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني في بيان، وصلت ”إرم نيوز“ نسخة عنه، تفاصيل إلقاء القبض على أحد الأشخاص مساء أمس في العاصمة والذي ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.