في حادثة هي الثانية.. كويتي "مخالف للحظر" يعتدي على ضابط

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الفروانية في دولة الكويت، شابًا مواطنًا بتهمتين تتعلقان بكسر الحظر والتعدي على ضابط، وإهانته.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن نقطة أمن الفروانية، أوقفت شابًا كويتيًا، يبلغ من العمر 20 عامًا، أثناء فترة حظر التجول، حيث تبين أنه لا يملك تصريحًا بالتجوّل (الباركود)، ولدى الطلب منه الترجّل من سيارته، لإحالته إلى المخفر لاتخاذ الإجراءات القانونية، قام بإهانة ضابط والاعتداء عليه بالضرب، فيما تمت السيطرة عليه، وسُجلت قضية بحقه.

يذكر أن هذه هي حادثة الاعتداء الثانية من نوعها، حيث تم ضبط مواطنين بحالة غير طبيعية، مخالفين لحظر التجول، قبل يومين، وحين تم الطلب منهما الترجّل من السيارة، أقدم أحدهما على الاعتداء على وكيل ضابط، وشجّ رأسه.