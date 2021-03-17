خطوات جديدة بالسعودية لتعزيز إلغاء عقوبة الجلد

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بصدور توجيهات عليا للمحاكم تقضي بأنه يحق للمحكوم الذي صدر بحقه حكم يقضي بالجلد، التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بالنظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.

وقالت الصحيفة إنه في ما اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيرا بعد تاريخ صدور المبدأ، سواء في الحق العام أو الخاص، للمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بطلب النظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.

وأكدت أن الحكم بإيقاع عقوبة بديلة يكون خاضعا لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر عن رئيس المحكمة العليا إن الأخير وجه بعدم تنفيذ أي حكم بعقوبة الجلد تعزيرا للحق العام أو الخاص مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية.

وألغت السعودية عقوبة الجلد، العام الماضي بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في المملكة. وجاء في وثيقة للمحكمة أن القضاة، يمكنهم ”الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا“ أو بعقوبة بديلة مثل ”تقديم خدمات اجتماعية…“.

وقال الكاتب السعودي خالد العضاض حينها في تغريدة إن إلغاء إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامات المالية أو العقوبات البديلة، خطوة واسعة نحو أنسنة القضاء.

وأوضح القانوني السعودي عزيز الهوتي أن القرار إلغاء حكم الجلد من نظام العقوبات التعزيرية فقط، أما العقوبات الحدية ما زال الحكم بالجلد قائما.

وقالت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى السعودي إن إلزام المحاكم بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بالسجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة، إصلاح مهم يستحق التقدير والإشادة.