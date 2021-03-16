سوري يضرب صديقه بـ"ساطور" بسبب الشعوذة

ألقت الشرطة السورية القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في منطقة المرجة في العاصمة دمشق.

وفي التفاصيل التي نشرتها وزارة الداخلية عبر صفحتها على ”فيسبوك“، فقد توجهت دورية إلى مكان وقوع الجريمة بعد تلقي قسم الشرطة بلاغًا، وألقي القبض على المدعو ”معين خ“، وضبط بحوزته ساطور حديدي مضرّج بالدماء استخدمه بضرب المدعو ”عبد الوهاب حسن“ الذي أُسعف إلى مشفى ”المجتهد“ نتيجة ضربه بالساطور على عنقه، ولايزال في العناية المشددة.

وأثناء التحقيقات اعترف المتهم بإقدامه على ضرب صديقه بالساطور بسبب استخدام الأخير السحر والشعوذة من منذ عدة أعوام.

وبالتوسع بالتحقيق تبين أن الجاني يعاني من أمراض نفسية، وكان مدمنًا على المخدرات، وتوجد تقارير طبية تتضمن مراجعته أطباء نفسيين وعصبيين.