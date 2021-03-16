بعد تسريب مكالمته معها.. عزل أستاذ جامعي تحرش بطالبة في مصر

قرر رئيس جامعة قناة السويس في مصر، أحمد زكي، عزل أستاذ جامعي بكلية الآداب من منصبه ومنعه من التدريس نهائيًا، بعد تسريب مكالمات أجراها مع إحدى الطالبات يحاول استغلالها جنسيًا وإقناعها بزيارة سكنه الخاص.

وقال رئيس الجامعة، في بيان اليوم الثلاثاء: ”أنا أخذت حق البنت وحق الكلية وحق الجامعة كلها“، وذلك بعد أن استقبل شكوى الطالبة والتقى بها في مكتبه، وأمر بتشكيل لجنة تأكد من الشكوى، وانعقاد مجلس القسم التابع له المدرس ومجلس الكلية لاتخاذ القرار اللازم حياله.

وأشار، بحسب البيان، إلى أن القرارات شملت عدم التدريس نهائيًا، وعزل الأستاذ الجامعي من منصبه القيادي في الكلية، مبينًا أن القرار صدر تجاه شخص مخطئ ومتجاوز في حق نفسه وحق الطلاب، وستستمر التحقيقات لحين الفصل في الأمر كليًا.

وشدد الدكتور زكي على أن الجامعة لن تسمح بالمساس بكرامة أي طالب أو طالبة داخل الجامعة أو خارجها، وحماية الطلبة هو أول اهتماماته، خاصة المغتربين المقيمين في المدن الجامعية.

وأثارت المكالمات بين المدرس وطالبته، التي انتشرت بشكل واسع، حالة من الاستياء بين أبناء وأهالي مدينة الإسماعيلية، حيث تُظهر المكالمة محاولة الأستاذ الجامعي ”ابتزاز الطالبة جنسيا“.