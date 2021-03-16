السعودية.. القبض على مقيمَين تباهيا بعرض أموال "مجهولة المصدر" (صور)

أعلنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية إلقاءها القبض على مقيمَين بعد ظهورهما في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الوافدان يتباهيان بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر عبر حساب أحدهما على أحد التطبيقات.

وأوضح حساب ”سناب الداخلية“ أنه ”تم رصد مقطع الفيديو المتداول للمقيمين خلال تباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر عبر حساب أحدهما على تطبيق في مواقع التواصل.

وتمكنت الجهات المختصة في شرطة رفحاء من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وتبين أنهما مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر“.

وأضاف الحساب أنه ”تم ضبط 85 ألف ريال (ما يعادل 22 ألف دولار)، فيما جرى إيقاف المقيمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة“.