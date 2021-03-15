الإعدام لأردني قتل شقيقته عبر "تسميمها وخنقها وإغراقها"

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق مواطن ثلاثيني أدين بتهمة القتل العمد ضد شقيقته.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”الغد“ المحلية، فإن الجاني حاول أولا قتل شقيقته باستخدام ”سم الأفاعي“، وبعد فشله في ذلك خنقها وأغرقها في حوض الاستحمام.

ونقلت الصحيفة عن قرار المحكمة، فإن المجني عليها تزوجت قبل حوالي 8 سنوات وسكنت مع زوجها في إحدى مناطق عمان بعد انتقالها من الكرك، وبعد 6 سنوات قام الزوج بتطليقها ”لسوء سلوكها وتغيبها عن المنزل لأیام وأسابيع“.

وأضافت أنه ”بعدها انتقلت إلى محافظة الزرقاء لوحدها، وكان شقيقها موقوفا في أحد المراكز الإصلاحية، ولدى علمه بقصة شقيقته استشاط غضبا وعقد العزم على الانتقام منها وقتلها“.

وبعد الإفراج عن الشقيق المتهم، واصل البحث عنها، ليعثر عليها في الزرقاء في شقة مستأجرة من قبل أحد الأشخاص، واصطحبها إلى منزل شقيقه في عمان، وبعدها اصطحبها ووالديه في مركبة شقيقه إلى منزل العائلة في الكرك.

ولدى وصولهم إلى المنزل، أجبرها على تناول سم الأفاعي، وكان يتردد على غرفتها للتحقق من وفاتها، إلا أنها كانت تستفرغ داخل الغرفة ولم يأخذ السم مفعوله في جسدها.

وبعد فشل محاولته الأولى لقتلها، حاول خنقها حتى فقدت وعيها، ليسحبها إلى حوض الاستحمام وأغرقها بالماء، ثم قام بوضع كيس بلاستيكي حول عنقها حتى فارقت الحياة.