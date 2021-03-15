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الكويت.. شابان يصيبان رجل أمن بجرح...
تاريخ النشر: 15 مارس 2021 11:39 GMT
تاريخ التحديث: 15 مارس 2021 12:00 GMT

الكويت.. شابان يصيبان رجل أمن بجرح في رأسه بعد خرقهما حظر التجول

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على شابين، عقب اعتدائهما على وكيل ضابط بشكل عنيف، إضافة إلى خرقهما حظر التجول. ووفق صحيفة "الأنباء" المحلية، فقد تم

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المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على شابين، عقب اعتدائهما على وكيل ضابط بشكل عنيف، إضافة إلى خرقهما حظر التجول.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فقد تم إسعاف وكيل ضابط، بعد إصابته بجرح قطعي في الرأس، بعد قيام الشابين بالاعتداء عليه أثناء الحظر.

وقال مصدر أمني: إن ”دورية أمنية بقيادة وكيل ضابط ووكيل عريف، وخلال جولة أمنية راجلة في ”بنيد القار“، أوقفت شخصين، تبيّن أنهما بحالة غير طبيعية، وقد خرقا وقت الحظر. ولدى الطلب منهما النزول للإحالة إلى جهات الاختصاص، قام أحدهما بالاعتداء على وكيل الضابط وإصابته في رأسه، فتم طلب إسناد للسيطرة على الشابين، حيث تبين أنهما بلا هويات، فيما قالا أنهما مواطنان“.

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