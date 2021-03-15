الكويت.. خادمة تتهم كفيلها باختطافها وهتك عرضها في الصحراء

اتهمت عاملة منزلية من الجنسية الهندية في دولة الكويت، كفيلها، بالاعتداء عليها وهتك عرضها بالقوة.

وقالت في تفاصيل الواقعة، بحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، إن ”كفيلها أخذها من منزله إلى منطقة صحراوية، ثم قام بهتك عرضها بالقوة“.

وتمكنت العاملة من الهرب من منزل كفيلها في إحدى مناطق محافظة الجهراء، إذ قامت بتقديم شكوى لمركز الشرطة، مؤكدة أن كفيلها أخذها إلى منطقة صحراوية، وهتك عرضها، ثم أعادها مجددا إلى مسكنه.

وتم تسجيل قضية هتك عرض بالإكراه، وإحالتها إلى المباحث الجنائية، لضبط الكفيل والتحقيق معه بالشكوى.