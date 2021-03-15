إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 4 اغتصبوا امرأة أمام زوجها

نفذت السلطات الإيرانية يوم الاثنين، حكم الإعدام بحق 4 شبان، أدينوا باغتصاب امرأة أمام زوجها بمحافظة ”خراسان رضوي“ شمال شرق البلاد.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالقضاء العام لمحافظة خراسان رضوي، إنه ”تم فجر الاثنين إعدام 4 شبان في السجن المركزي بمدينة مشهد، عاصمة المحافظة، بعد إدانة الشبان باغتصاب امرأة أمام زوجها في مدينة فريمان“.

وأوضحت أن ”الشبان اغتصبوا المرأة في 24 من أيلول/ سبتمبر 2019، وفي 5 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته صدر حكم الإعدام بحقهم“.

وأشارت إلى أن ”الشبان الأربعة أوقفوا رجلا كان يتسلق الجبال مع زوجته في مدينة فريمان، وقاموا بربط أيدي الرجل وقدميه، واغتصبوا زوجته أمامه“.

وتم إعدام ما لا يقل عن 236 شخصا في إيران في عام 2020، وحُكم على 95 آخرين بالإعدام، وفقا لمنظمات حقوقية إيرانية.