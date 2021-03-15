الداخلية المصرية تضبط "متحرش المترو" وتعلق على الواقعة

كشفت وزارة الداخلية في مصر، ملابسات ما قالت إنها ”واقعة قيام أحد الأشخاص بحركات منافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق“ في محاولة للتحرش بفتاة، قبل أن يتم القبض عليه.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صادر عنها صحة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، ”يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في محاولة للتحرش بإحدى الفتيات“.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن السلطات المعنية ”تلقت بلاغا بحصول الواقعة مع فتاة تعمل في أحد المولات التجارية في منطقة الشروق بالقاهرة“.

وقالت الفتاة التي استهدفها المتحرش: إنها وبينما هي تستقل المترو ”لاحظت أحد الأشخاص يجلس أمامها ويقوم ببعض الحركات المنافية للآداب، فقامت بتصويره باستخدام هاتفها المحمول وأرسلت نسخة من الفيديو إلى خطيبها الذي قام بدوره بنشر المقطع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك“.

#متحرش_المترو

اللي مضايقني بجد كمية ولاد الوسخه اللي شايفن انه عادي وحريه شخصيه ان واحد يقلع البنطلون لواحده pic.twitter.com/13UgO0RlL9 — ميوش (@maywaheeed) March 14, 2021

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الأجهزة الأمنية المختصة ”تمكنت من ضبط مرتكب الواقعة، إذ اعترف بما حدث“ مشيرة إلى أنه ”يحمل شهادة طبية تُفيد بمعاناته من مرض نفسي“.

وأثارت الواقعة غضبا واسعا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر الذين طالبت شريحة واسعة منهم ”بمحاربة ظاهرة التحرش، التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والقضاء عليها“.